Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка — він зустрівся зі спецпосланцем США Кітом Келлогом

Президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка на 80-ту сесію Генасамблеї ООН.
Перед засіданням Генасамблеї ООН Глава держави провів зустріч зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом.
«Поінформував про ситуацію на фронті та результати контрнаступальної операції біля Добропілля й Покровська. Також торкнулися розвитку співпраці України та США, зокрема взаємовигідних угод щодо дронів та закупівлі американської зброї, які Україна запропонувала США.
Вдячний Кіту Келлогу за підтримку й допомогу та Президенту США Дональду Трампу – за зусилля для закінчення війни і припинення вбивств», — зазначив Президент.
Також Володимир Зеленський провів зустрічі з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою, вселенським патріархом Варфоломієм і президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим.
