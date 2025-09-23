Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк — он встретился со спецпосланником США Китом Келлогом

Президент прибыл на 80-ю сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, где провёл встречи с Китом Келлогом, Кристалиной Георгиевой, патриархом Варфоломеем и президентом Казахстана Токаевым.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк на 80-ю сессию Генассамблеи ООН.

Перед заседанием Генассамблеи ООН Глава государства провел встречу со спецпредставителем президента США Китом Келлогом.

«Проинформировал о ситуации на фронте и результатах контрнаступательной операции возле Доброполья и Покровска. Также затронули развитие сотрудничества Украины и США, в частности взаимовыгодные соглашения по дронам и закупке американского оружия, которые Украина предложила США.

Благодарен Киту Келлогу за поддержку и помощь и Президенту США Дональду Трампу – за усилия для окончания войны и прекращения убийств», — отметил Президент.

Также Владимир Зеленский провел встречи с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, вселенским патриархом Варфоломеем и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.