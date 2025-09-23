Виписка про рух коштів довела борг клієнта перед банком — деталі справи

Херсонський апеляційний суд підтвердив факт кредитних відносин між банком і клієнтом.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Херсонський апеляційний суд визнав виписку з рахунку належним доказом і підтвердив борг клієнта перед Приватбанком. Про це повідомили у суді.

Суть справи

У квітні 2025 року Нововоронцовський районний суд Херсонської області відмовив у задоволенні позову Акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до громадянина про стягнення заборгованості.

Відмовляючи у задоволенні позовних вимог, суд першої інстанції зазначив, що позивачем не доведено укладання кредитного договору, а долучена до позову копія «Анкети-заявления» не свідчить про укладення договору між сторонами та наявності відповідної заборгованості за невиконання умов договору, оскільки остання складена іноземною мовою (російською), без додавання завіреної копії документа з перекладом на державну мову.

Також суд зауважив, що без надання підтверджень про конкретні запропоновані відповідачеві Умови та правила банківських послуг, відсутність у заяві домовленості сторін про сплату процентів за користування, розміру відсоткової ставки, періодичності платежів, розміру щомісячних платежів, надані банком витяг з Тарифів та Умови і правила не можуть розцінюватися як стандартна (типова) форма, що встановлена до укладеного із відповідачем кредитного договору, оскільки достовірно не підтверджують вказаних обставин.

Наданий розрахунок кредитної заборгованості не є безспірним доказом існування між сторонами договірних відносин та розміру боргу, оскільки позивачем не доведено укладання кредитного договору.

Не погодившись з вищевказаним висновком, банк оскаржив рішення в апеляційному порядку, зазначивши, що анкету-заяву про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг у Приватбанку можна вважати належним доказом, оскільки її зміст дає можливість зрозуміти викладені в ній умови. Крім цього, анкета-заява містить підпис відповідача, що засвідчує розуміння ним її змісту. Зазначає, що позивачем надані лише ті докази, які містять інформацію щодо предмета доказування.

Звертає увагу на те, що судом першої інстанції виписці по рахунку та заяві про приєднання до Умов та Правил надання послуг від 20.08.2020 року взагалі не надано оцінки та не мотивовано їх не прийняття судом.

У відзиві на апеляційну скаргу адвокат відповідача просив апеляційну скаргу залишити без задоволення, а рішення без змін, вказуючи на його законність та обґрунтованість.

За результатами розгляду, колегія суддів з висновками суду першої інстанції про неможливість встановлення факту отримання відповідачем у справі кредитних коштів та їх суми, в тому числі й у вигляді встановленого кредитного ліміту на картку відповідача, не погодилась з огляду на наступне.

Що вирішив апеляційний суд

Херсонський апеляційний суд наголосив на тому, що суд мав дослідити всі наявні у справі докази, а не лише анкету-заяву, витяг з Умов та правил надання банківських послуг Приватбанку, витяг з Тарифів обслуговування преміальних карток і тільки тоді у разі того, що всією їх сукупністю не доводяться вимоги банку, відмовляти у їх задоволенні через недоведеність.

Так, у справі містились, серед іншого, довідки про картки відповідача і про кредитний ліміт, виписка про рух коштів по рахунку відповідача. Саме у виписці про рух коштів відображаються всі операції за картковим рахунком клієнта, в тому числі маються відомості щодо встановленого розміру кредитного ліміту, зняття грошових коштів клієнтом, погашення ним заборгованості, поповнення свого рахунку, перекази коштів третім особам.

Апеляційний суд зазначив, що саме виписка і доводить отримання відповідачем кредитних коштів від АТ КБ «Приватбанк» та користування ними, а також здійснені платежі на погашення кредиту.

У висновку, суд першої інстанції, не перевіривши і не дослідивши всі інші докази та не встановивши фактичні обставини справи, дійшов до неправильного висновку, що позивачем не доведено наявності договірних відносин з відповідачем, зокрема, надання йому кредитних коштів та використання їх останнім.

За результатами апеляційного розгляду, рішення скасовано з ухваленням нового про часткове задоволення позовних вимог (справа №954/772/23).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.