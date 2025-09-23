Выписка о движении средств доказала долг клиента перед банком — детали дела

Херсонский апелляционный суд подтвердил факт кредитных отношений между банком и клиентом.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Херсонский апелляционный суд признал выписку со счёта надлежащим доказательством и подтвердил долг клиента перед ПриватБанком. Об этом сообщили в суде.

Суть дела

В апреле 2025 года Нововоронцовский районный суд Херсонской области отказал в удовлетворении иска Акционерного общества коммерческий банк «ПриватБанк» к гражданину о взыскании задолженности.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции указал, что истцом не доказано заключение кредитного договора, а приобщённая к иску копия «Анкеты-заявления» не свидетельствует о заключении договора между сторонами и наличии соответствующей задолженности за неисполнение условий договора, поскольку последняя составлена на иностранном языке (русском), без приложения заверенной копии документа с переводом на государственный язык.

Также суд отметил, что без предоставления подтверждений о конкретных предложенных ответчику Условиях и правилах банковских услуг, отсутствии в заявлении соглашения сторон об уплате процентов за пользование, размере процентной ставки, периодичности платежей, размере ежемесячных платежей, предоставленные банком выписка из Тарифов и Условия и правила не могут расцениваться как стандартная (типовая) форма, установленная для заключённого с ответчиком кредитного договора, поскольку достоверно не подтверждают указанных обстоятельств.

Предоставленный расчёт кредитной задолженности не является бесспорным доказательством существования между сторонами договорных отношений и размера долга, поскольку истцом не доказано заключение кредитного договора.

Не согласившись с вышеуказанным выводом, банк обжаловал решение в апелляционном порядке, указав, что анкету-заявление о присоединении к Условиям и правилам предоставления банковских услуг в ПриватБанке можно считать надлежащим доказательством, поскольку её содержание позволяет понять изложенные в ней условия. Кроме того, анкета-заявление содержит подпись ответчика, что удостоверяет его понимание её содержания. Указано, что истцом предоставлены только те доказательства, которые содержат информацию по предмету доказывания.

Обращается внимание на то, что судом первой инстанции выписке по счёту и заявлению о присоединении к Условиям и Правилам предоставления услуг от 20.08.2020 года вообще не дана оценка и не мотивировано их непринятие судом.

В отзыве на апелляционную жалобу адвокат ответчика просил апелляционную жалобу оставить без удовлетворения, а решение – без изменений, указывая на его законность и обоснованность.

По результатам рассмотрения коллегия судей с выводами суда первой инстанции о невозможности установления факта получения ответчиком в деле кредитных средств и их суммы, в том числе в виде установленного кредитного лимита на карту ответчика, не согласилась по следующим основаниям.

Что решил апелляционный суд

Херсонский апелляционный суд подчеркнул, что суд должен был исследовать все имеющиеся в деле доказательства, а не только анкету-заявление, выписку из Условий и правил предоставления банковских услуг ПриватБанка, выписку из Тарифов обслуживания премиальных карт и только тогда, если всей их совокупностью не доказываются требования банка, отказывать в их удовлетворении по причине недоказанности.

Так, в деле содержались, среди прочего, справки о картах ответчика и о кредитном лимите, выписка о движении средств по счёту ответчика. Именно в выписке о движении средств отражаются все операциияпо карточному счёту клиента, в том числе имеются сведения о установленном размере кредитного лимита, снятии денежных средств клиентом, погашении им задолженности, пополнении своего счёта, переводах средств третьим лицам.

Апелляционный суд указал, что именно выписка и доказывает получение ответчиком кредитных средств от АО КБ «ПриватБанк» и пользование ими, а также произведённые платежи по погашению кредита.

В итоге суд первой инстанции, не проверив и не исследовав все другие доказательства и не установив фактические обстоятельства дела, пришёл к неправильному выводу, что истцом не доказано наличие договорных отношений с ответчиком, в частности, предоставление ему кредитных средств и их использование последним.

По результатам апелляционного рассмотрения решение отменено с принятием нового – о частичном удовлетворении исковых требований (дело №954/772/23).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.