Підібрав дівчину з дороги та домагався її — на Хмельниччині судитимуть чоловіка

На Хмельниччині водія судитимуть за домагання до дівчини, яку підвіз після роботи.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Хмельниччині судитимуть 30-річного чоловіка за насильство над дівчиною, повідомили у прокуратурі.

За даними слідства, інцидент стався у квітні цього року. Тоді чоловік керував автомобілем та підібрав дівчину, яка поверталася з роботи додому. Під час поїздкиводій вчинив насильницькі дії інтимного характеру без її добровільної згоди.

Справу скеровано до суду, чоловікові загрожує до 5 років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.