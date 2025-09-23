Практика судів
Підібрав дівчину з дороги та домагався її — на Хмельниччині судитимуть чоловіка

09:06, 23 вересня 2025
На Хмельниччині водія судитимуть за домагання до дівчини, яку підвіз після роботи.
Підібрав дівчину з дороги та домагався її — на Хмельниччині судитимуть чоловіка
На Хмельниччині судитимуть 30-річного чоловіка за насильство над дівчиною, повідомили у прокуратурі.

За даними слідства, інцидент стався у квітні цього року. Тоді чоловік керував автомобілем та підібрав дівчину, яка поверталася з роботи додому. Під час поїздкиводій вчинив насильницькі дії інтимного характеру без її добровільної згоди.

Справу скеровано до суду, чоловікові загрожує до 5 років позбавлення волі.

