Практика судов
  1. В Украине

Подобрал девушку с дороги и домогался ее — в Хмельницкой области будут судить мужчину

09:06, 23 сентября 2025
В Хмельницкой области водителя будут судить за приставания к девушке, которую подвез после работы.
Подобрал девушку с дороги и домогался ее — в Хмельницкой области будут судить мужчину
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Хмельницкой области будут судить 30-летнего мужчину за насилие над девушкой, сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, инцидент произошел в апреле этого года. Тогда мужчина управлял автомобилем и подобрал девушку, которая возвращалась с работы домой. Во время поездки водитель совершил насильственные действия интимного характера без ее добровольного согласия.

Дело направлено в суд, мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Начальник военной администрации сможет досрочно прекращать полномочия должностных лиц местного самоуправления – изменения в закон о военном положении

Виталий Безгин вместе с коллегами предлагает внести изменения в закон о правовом режиме военного положения, согласно которым начальник военной администрации сможет досрочно прекращать полномочия или увольнять должностных лиц местного самоуправления.

В Раде предлагают расширить основания для увольнения с военной службы сотрудников разведывательных органов

Законопроект предусматривает, что сотрудники разведывательного органа могут быть также уволены со службы в связи с истечением сроков пребывания в распоряжении разведывательного органа, при условии достижения предельного возраста пребывания на военной службе.

Еврокомиссия согласовала изменения в план реформ Ukraine Facility, но будут ли сдвинуты сроки для заполнения судейских вакансий – пока неизвестно

В Еврокомиссии отметили, что речь идет о «более четких описаниях реформ», но не уточнили, будут ли изменены требования относительно жестких сроков заполнения вакансий судей в Украине.

Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о направлении подразделений ВСУ в другие государства

Президент предлагает парламенту одобрить решение о направлении подразделений ВСУ в Турецкую Республику и Великобританию.

Суд не может приостанавливать действие нормативно-правового акта, если его противоправность не является очевидной – Верховный Суд

Верховный Суд высказался по поводу обеспечения иска и очевидной противоправности нормативно-правового акта.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Лариса Кулеша
    Лариса Кулеша
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Наталія Баргаміна
    Наталія Баргаміна
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Володимир Гребенюк
    Володимир Гребенюк
    суддя Подільського районного суду міста Києва