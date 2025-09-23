Подобрал девушку с дороги и домогался ее — в Хмельницкой области будут судить мужчину

В Хмельницкой области водителя будут судить за приставания к девушке, которую подвез после работы.

В Хмельницкой области будут судить 30-летнего мужчину за насилие над девушкой, сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, инцидент произошел в апреле этого года. Тогда мужчина управлял автомобилем и подобрал девушку, которая возвращалась с работы домой. Во время поездки водитель совершил насильственные действия интимного характера без ее добровольного согласия.

Дело направлено в суд, мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

