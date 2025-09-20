Практика судів
В Україну вже намагалися ввезти перші нелегальні IPhone 17, фото

09:42, 20 вересня 2025
В Ужгороді затримали українця, який віз із Австрії новенькі iPhone 17.
В Україну вже намагалися ввезти перші нелегальні IPhone 17, фото
Українські митники зупинили спробу незаконного ввезення нових iPhone 17 у день початку їхніх офіційних продажів. Про це повідомляє Державна митна служба.

Пізно ввечері 19 вересня на митному посту «Ужгород автомобільний» прикордонники виявили у легковому авто 20 незадекларованих смартфонів Apple iPhone 17 серії. Гаджети були у заводському пакуванні та заховані серед особистих речей пасажирів.

Порушником виявився громадянин України, який повертався з Австрії. Для проходження контролю він обрав «зелений коридор», що передбачає відсутність товарів, обов’язкових для декларування. Однак загальна вартість iPhone значно перевищувала дозволені норми.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України. Всі телефони вилучено.

