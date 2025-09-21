Практика судів
У Костянтинівці зі зруйнованого будинку врятували літнє подружжя, відео

23:59, 21 вересня 2025
Пенсіонерів врятували зі зруйнованого будинку.
У Костянтинівці зі зруйнованого будинку врятували літнє подружжя, відео
Патрульні врятували подружжя літніх людей із зруйнованої оселі у прифронтовій Костянтинівці. Через наслідки авіаудару пара опинилася заблокованою у квартирі на верхньому поверсі — вхідні двері затиснула бетонна плита.

Правоохоронці прибули для евакуації мешканців з небезпечного району міста. Після прибуття вони побачили, що будівля зазнала значних руйнувань після обстрілу. За допомогою лома вдалося розтиснути двері й визволити людей, які потребували негайної допомоги.

"Врятованих якнайшвидше доставили в безпечне місце та передали колегам із поліції Донеччини для подальшої евакуації. Того дня вдалося врятувати чотирьох громадян та їхнього домашнього улюбленця", - розповіли у поліції.

