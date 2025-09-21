В Константиновке из разрушенного дома спасли пожилых супругов, видео

Пенсионеров спасли из разрушенного дома.

Патрульные спасли супругов пожилых людей из разрушенного дома в прифронтовой Константиновке. Из-за последствий авиаудара пара оказалась заблокированной в квартире на верхнем этаже — входную дверь зажала бетонная плита.

Стражи порядка прибыли для эвакуации жителей из опасного района города. По прибытии они увидели, что здание потерпело значительные разрушения после обстрела. С помощью лома удалось разжать дверь и освободить людей, нуждавшихся в немедленной помощи.

"Спасенных как можно быстрее доставили в безопасное место и передали коллегам из полиции Донбасса для дальнейшей эвакуации. В тот день удалось спасти четырех граждан и их домашнего питомца", - рассказали в полиции.

