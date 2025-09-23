У Раді пропонують розширити підстави для звільнення з військової служби співробітників розвідувальних органів

Законопроект передбачає, що співробітники розвідувального органу можуть бути також звільнені зі служби у зв’язку із закінченням строків перебування в розпорядженні розвідувального органу, за умови досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

Голова Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Олександр Завітневич разом із колегами зареєстрував законопроект 14058, яким пропонується внести зміни до законів «Про військовий обов’язок та військову службу» та «Про розвідку», унормувавши особливості звільнення з військової служби співробітників розвідувальних органів.

Зокрема ч. 2 статті 36 Закону «Про розвідку» пропонують доповнити новим пунктом, за яким співробітники розвідувального органу можуть бути також звільнені із служби (роботи) у розвідувальному органі з такої підстави, як закінчення строків перебування в розпорядженні розвідувального органу, за умови досягнення граничного віку перебування на військовій службі відповідно до пункту 5 ч. 1 статті 22 Закону «Про військовий обов'язок і військову службу» – на основі висновку атестаційної комісії такого органу про неможливість подальшого використання співробітника на службі.

Передбачається, що військовослужбовці з числа співробітників розвідувальних органів, які під час дії воєнного стану звільнені з військової служби з підстав, визначених ч. 2 цієї статті 36, зараховуються в запас Збройних Сил України в порядку, визначеному Законом «Про військовий обов’язок і військову службу».

Відповідно, ч. 5 та ч. 6 статті 26 Закону «Про військовий обов’язок та військову службу» пропонується доповнити новими підпунктами щодо звільнення військовослужбовців з підстав, визначених Законом «Про розвідку», зокрема під час воєнного стану вони звільняються з інших підстав, визначених Законом «Про розвідку» (крім звільнення за згодою сторін). Такі особи зараховуються в запас Збройних Сил України у порядку, встановленому законодавством.

Автор: Наталя Мамченко

