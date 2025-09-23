Практика судов
В Раде предлагают расширить основания для увольнения с военной службы сотрудников разведывательных органов

08:15, 23 сентября 2025
Законопроект предусматривает, что сотрудники разведывательного органа могут быть также уволены со службы в связи с истечением сроков пребывания в распоряжении разведывательного органа, при условии достижения предельного возраста пребывания на военной службе.
Глава Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Александр Завитневич вместе с коллегами зарегистрировал законопроект 14058, которым предлагается внести изменения в законы «О воинской обязанности и военной службе» и «О разведке», урегулировав особенности увольнения с военной службы сотрудников разведывательных органов.

В частности, ч. 2 статьи 36 Закона «О разведке» предлагают дополнить новым пунктом, согласно которому сотрудники разведывательного органа могут быть также уволены со службы (работы) в разведывательном органе по такому основанию, как окончание сроков пребывания в распоряжении разведывательного органа, при условии достижения предельного возраста пребывания на военной службе в соответствии с пунктом 5 ч. 1 статьи 22 Закона «О воинской обязанности и военной службе» – на основании заключения аттестационной комиссии такого органа о невозможности дальнейшего использования сотрудника на службе.

Предполагается, что военнослужащие из числа сотрудников разведывательных органов, которые во время действия военного положения уволены с военной службы по основаниям, определенным ч. 2 этой статьи 36, зачисляются в запас Вооруженных Сил Украины в порядке, определенном Законом «О воинской обязанности и военной службе».

Соответственно, ч. 5 и ч. 6 статьи 26 Закона «О воинской обязанности и военной службе» предлагается дополнить новыми подпунктами об увольнении военнослужащих по основаниям, определенным Законом «О разведке», в частности во время военного положения они увольняются по другим основаниям, определенным Законом «О разведке» (кроме увольнения по соглашению сторон). Такие лица зачисляются в запас Вооруженных Сил Украины в порядке, установленном законодательством.

Автор: Наталя Мамченко

