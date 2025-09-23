В Одесі застрелили собаку на «Трасі Здоровʼя» — поліція взялась за справу

З пневматичної гвинтівки 66-річний місцевий житель застрелив безпритульного пса.

В Одесі на «Трасі Здоровʼя» знайшли тіло застреленого собаки. Про це повідомили у поліції.

Місцева жінка повідомила, що чула звуки пострілів, а невдовзі виявила тіло безпритульного собаки.

Правоохоронці встановили, що в тварину стріляв із пневматичної гвинтівки 66-річний місцевий житель. Зі слів чоловіка, він стріляв у зграю собак, захищаючись від нападу.

Слідство триває. Встановлюються всі обставини злочину.

Нагадаємо, що у селищі Гребінки Київської області собаку поранили з пневматичної зброї.

