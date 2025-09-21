На Київщині стріляли в собаку з пневматичної зброї — поліція взялась за справу

Собаку поранили з пневматичної зброї у Білоцерківському районі.

Фото: ТСН

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У селищі Гребінки Білоцерківського району Київської області собаку поранили з пневматичної зброї. Про це повідомили у поліції.

Зазначається, що невідом вистрілили з пневматичної зброї у собаку, поціливши у лапи. Стан тварини наразі невідомий.

За фактом звернення правоохоронці внесли дані до єдиного обліку реєстрації заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення. Нині триває встановлення свідків та причетних до інциденту осіб.

Як повідомляє ТСН, у собаку стріляли його власники, бо той втік з двору.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.