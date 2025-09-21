В Киевской области стреляли в собаку из пневматического оружия — полиция взялась за дело

Собаку ранили из пневматического оружия в Белоцерковском районе.

В поселке Гребенки Белоцерковского района Киевской области собаку ранили из пневматического оружия. Об этом сообщили в полиции.

Отмечается, что неизвестно выстрелили из пневматического оружия в собаку, попав в лапы. Состояние животного пока неизвестно.

По факту обращения правоохранители внесли данные в единый учет регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях. В настоящее время идет установление свидетелей и причастных к инциденту лиц.

Как сообщает ТСН, в собаку стреляли его владельцы, потому что она сбежала со двора.

