В Киевской области стреляли в собаку из пневматического оружия — полиция взялась за дело

16:17, 21 сентября 2025
Собаку ранили из пневматического оружия в Белоцерковском районе.
В поселке Гребенки Белоцерковского района Киевской области собаку ранили из пневматического оружия. Об этом сообщили в полиции.

Отмечается, что неизвестно выстрелили из пневматического оружия в собаку, попав в лапы. Состояние животного пока неизвестно.

По факту обращения правоохранители внесли данные в единый учет регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях. В настоящее время идет установление свидетелей и причастных к инциденту лиц.

Как сообщает ТСН, в собаку стреляли его владельцы, потому что она сбежала со двора.

