В Одессе застрелили собаку на «Трассе Здоровья» — полиция взялась за дело

Из пневматической винтовки 66-летний местный житель застрелил бездомного пса.

В Одессе на «Трассе Здоровья» нашли тело застреленной собаки. Об этом сообщили в полиции.

Местная женщина сообщила, что слышала звуки выстрелов, а вскоре обнаружила тело бездомной собаки.

Правоохранители установили, что в животное стрелял из пневматической винтовки 66-летний местный житель. По словам мужчины, он стрелял в стаю собак, защищаясь от нападения.

Следствие продолжается. Устанавливаются все происшествия преступления.

Напомним, что в поселке Гребенки Киевской области собаку ранили из пневматического оружия.

