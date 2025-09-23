У Резерв+ через технічні проблеми неможливо оновити дані та надіслати запити

Міноборони радить зберігати PDF-версію військових документів.

В роботі застосунку Резерв+ спостерігається ускладнення обміну даними з реєстром військовозобов’язаних, призовників і резервістів.

Усі раніше видані електронні військово-облікові документи залишаються чинними. Однак наразі неможливо оновлювати ці документи чи надсилати запити до реєстру, зокрема щодо направлення на ВЛК, уточнення даних чи оформлення відстрочки. Міноборони рекомендує користувачам завантажити PDF-версію військового документа, натиснувши три крапки на головному екрані застосунку та обравши опцію «Завантажити PDF», щоб мати його під рукою.

