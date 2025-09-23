В Резерв+ из-за технических проблем невозможно обновить данные и отправить запросы

Минобороны советует сохранять PDF-версию военных документов.

В работе приложения Резерв+ наблюдается осложнение обмена данными с реестром военнообязанных, призывников и резервистов.

Все ранее выданные электронные военно-учетные документы остаются в силе. Однако в настоящее время невозможно обновлять эти документы или отправлять запросы в реестр, в частности, относительно направления на ВЛК, уточнения данных или оформления отсрочки. Минобороны рекомендует пользователям загрузить PDF-версию военного документа, нажав три точки на главном экране приложения и выбрав опцию «Загрузить PDF», чтобы иметь его под рукой.

