Начальник військової адміністрації зможе достроково припиняти повноваження посадовців місцевого самоврядування – зміни до закону про воєнний стан

У Верховній Раді зареєстровано законопроект 14063, яким, серед іншого, пропонується внести зміни до закону про правовий режим воєнного стану. Ініціаторами законопроекту виступили народні депутати Віталій Безгін, Таміла Ташева, Олег Дунда, Мар’яна Безугла та інші.
Як зауважив Віталій Безгін, йдеться про «вдосконалення процедур для військових адміністрацій та органів місцевого самоврядування тимчасово окупованих територій», зокрема:
Так, у статті 10 пропонується встановити, що у разі утворення військової адміністрації населеного пункту Верховна Рада за поданням Президента може прийняти рішення про те, що у період дії воєнного стану та 30 днів після його припинення чи скасування начальник військової адміністрації може достроково припиняти повноваження, звільняти посадових осіб місцевого самоврядування, інших працівників відповідного органу місцевого самоврядування, апарату сільської, селищної, міської ради та її виконавчого комітету.
У разі утворення обласної та/або районної військової адміністрації на період дії воєнного стану та протягом 30 днів після його припинення чи скасування, у разі тимчасової окупації або оточення адміністративного центру області або у разі прийняття Верховною Радою за поданням Президента відповідного рішення повноваження голови обласної та/або районної ради здійснює начальник відповідної обласної та районної військової адміністрації.
Також у законі про місцеві державні адміністрації пропонується додати, що повноваження голів місцевих державних адміністрацій можуть бути припинені Президентом України у разі відсутності на роботі та інформації про причини такої відсутності понад чотири місяці поспіль.
Як зазначають автори законопроекту, попри певне законодавче регулювання особливостей трудових відносин в умовах режиму воєнного стану, в тому числі щодо публічної служби, залишається низка неузгодженостей:
Автор: Наталя Мамченко
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.