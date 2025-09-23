Начальник військової адміністрації зможе достроково припиняти повноваження посадовців місцевого самоврядування – зміни до закону про воєнний стан

Віталій Безгін разом із колегами пропонує внести зміни до закону про правовий режим воєнного стану, за якими начальник військової адміністрації зможе достроково припиняти повноваження чи звільняти посадових осіб місцевого самоврядування.

У Верховній Раді зареєстровано законопроект 14063, яким, серед іншого, пропонується внести зміни до закону про правовий режим воєнного стану. Ініціаторами законопроекту виступили народні депутати Віталій Безгін, Таміла Ташева, Олег Дунда, Мар’яна Безугла та інші.

Як зауважив Віталій Безгін, йдеться про «вдосконалення процедур для військових адміністрацій та органів місцевого самоврядування тимчасово окупованих територій», зокрема:

спрощення процедури звільнення працівників, що залишились на ТОТ

право дострокового припинення повноважень депутатів місцевих рад без рішення ради у разі особистої заяви (лише на час дії воєнного стану)

«прибирання дуалізму влади: якщо начальнику ОВА/РВА передано самоврядні повноваження ОМС, то і повноваження голови такої ради теж передаються начальнику військової адміністрації».

Так, у статті 10 пропонується встановити, що у разі утворення військової адміністрації населеного пункту Верховна Рада за поданням Президента може прийняти рішення про те, що у період дії воєнного стану та 30 днів після його припинення чи скасування начальник військової адміністрації може достроково припиняти повноваження, звільняти посадових осіб місцевого самоврядування, інших працівників відповідного органу місцевого самоврядування, апарату сільської, селищної, міської ради та її виконавчого комітету.

У разі утворення обласної та/або районної військової адміністрації на період дії воєнного стану та протягом 30 днів після його припинення чи скасування, у разі тимчасової окупації або оточення адміністративного центру області або у разі прийняття Верховною Радою за поданням Президента відповідного рішення повноваження голови обласної та/або районної ради здійснює начальник відповідної обласної та районної військової адміністрації.

Також у законі про місцеві державні адміністрації пропонується додати, що повноваження голів місцевих державних адміністрацій можуть бути припинені Президентом України у разі відсутності на роботі та інформації про причини такої відсутності понад чотири місяці поспіль.

Як зазначають автори законопроекту, попри певне законодавче регулювання особливостей трудових відносин в умовах режиму воєнного стану, в тому числі щодо публічної служби, залишається низка неузгодженостей:

не чітко визначено статус посадових осіб місцевого самоврядування у разі утворення військової адміністрації,

вбачається недостатньою регламентація повноважень начальників військових адміністрацій з кадрових питань,

відсутні чіткі підстави звільнення працівників, що залишились на тимчасово окупованій території,

обмежений перелік підстав для дострокового припинення повноважень виборних посадових осіб,

право «заявного» принципу на звільнення працівника, якщо роботодавець залишився на тимчасово окупованій території, важко реалізоване для пенсіонерів,

недостатнє законодавче регулювання процедур дострокового припинення повноважень депутатів місцевих рад, територія яких тимчасово окупована, у разі утворення військової адміністрації та прийняття Верховною Радою України рішення про здійснення такою військовою адміністрацією повноважень відповідної місцевої ради,

у разі припинення трудового договору з працівником, робоче місце якого розташоване на тимчасово окупованих територіях, на практиці виявляється важко виконуваними вимоги статті 116 Кодексу законів про працю України в частині строку здійснення розрахунку,

часто особові справи/ картки працівників з тимчасово окупованих територій знищені, втрачені чи відсутні, що ускладнює ведення кадрової документації та потребує додаткового законодавчого регулювання.

Автор: Наталя Мамченко

