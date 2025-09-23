Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Начальник військової адміністрації зможе достроково припиняти повноваження посадовців місцевого самоврядування – зміни до закону про воєнний стан

09:00, 23 вересня 2025
Віталій Безгін разом із колегами пропонує внести зміни до закону про правовий режим воєнного стану, за якими начальник військової адміністрації зможе достроково припиняти повноваження чи звільняти посадових осіб місцевого самоврядування.
Начальник військової адміністрації зможе достроково припиняти повноваження посадовців місцевого самоврядування – зміни до закону про воєнний стан
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховній Раді зареєстровано законопроект 14063, яким, серед іншого, пропонується внести зміни до закону про правовий режим воєнного стану. Ініціаторами законопроекту виступили народні депутати Віталій Безгін, Таміла Ташева, Олег Дунда, Мар’яна Безугла та інші.

Як зауважив Віталій Безгін, йдеться про «вдосконалення процедур для військових адміністрацій та органів місцевого самоврядування тимчасово окупованих територій», зокрема:

  • спрощення процедури звільнення працівників, що залишились на ТОТ
  • право дострокового припинення повноважень депутатів місцевих рад без рішення ради у разі особистої заяви (лише на час дії воєнного стану)
  • «прибирання дуалізму влади: якщо начальнику ОВА/РВА передано самоврядні повноваження ОМС, то і повноваження голови такої ради теж передаються начальнику військової адміністрації».

Так, у статті 10 пропонується встановити, що у разі утворення військової адміністрації населеного пункту Верховна Рада за поданням Президента може прийняти рішення про те, що у період дії воєнного стану та 30 днів після його припинення чи скасування начальник військової адміністрації може достроково припиняти повноваження, звільняти посадових осіб місцевого самоврядування, інших працівників відповідного органу місцевого самоврядування, апарату сільської, селищної, міської ради та її виконавчого комітету.

У разі утворення обласної та/або районної військової адміністрації на період дії воєнного стану та протягом 30 днів після його припинення чи скасування, у разі тимчасової окупації або оточення адміністративного центру області або у разі прийняття Верховною Радою за поданням Президента відповідного рішення повноваження голови обласної та/або районної ради здійснює начальник відповідної обласної та районної військової адміністрації.

Також у законі про місцеві державні адміністрації пропонується додати, що повноваження голів місцевих державних адміністрацій можуть бути припинені Президентом України у разі відсутності на роботі та інформації про причини такої відсутності понад чотири місяці поспіль.

Як зазначають автори законопроекту, попри певне законодавче регулювання особливостей трудових відносин в умовах режиму воєнного стану, в тому числі щодо публічної служби, залишається низка неузгодженостей:

  • не чітко визначено статус посадових осіб місцевого самоврядування у разі утворення військової адміністрації,
  • вбачається недостатньою регламентація повноважень начальників військових адміністрацій з кадрових питань,
  • відсутні чіткі підстави звільнення працівників, що залишились на тимчасово окупованій території,
  • обмежений перелік підстав для дострокового припинення повноважень виборних посадових осіб,
  • право «заявного» принципу на звільнення працівника, якщо роботодавець залишився на тимчасово окупованій території, важко реалізоване для пенсіонерів,
  • недостатнє законодавче регулювання процедур дострокового припинення повноважень депутатів місцевих рад, територія яких тимчасово окупована, у разі утворення військової адміністрації та прийняття Верховною Радою України рішення про здійснення такою військовою адміністрацією повноважень відповідної місцевої ради,
  • у разі припинення трудового договору з працівником, робоче місце якого розташоване на тимчасово окупованих територіях, на практиці виявляється важко виконуваними вимоги статті 116 Кодексу законів про працю України в частині строку здійснення розрахунку,
  • часто особові справи/ картки працівників з тимчасово окупованих територій знищені, втрачені чи відсутні, що ускладнює ведення кадрової документації та потребує додаткового законодавчого регулювання.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Начальник військової адміністрації зможе достроково припиняти повноваження посадовців місцевого самоврядування – зміни до закону про воєнний стан

Віталій Безгін разом із колегами пропонує внести зміни до закону про правовий режим воєнного стану, за якими начальник військової адміністрації зможе достроково припиняти повноваження чи звільняти посадових осіб місцевого самоврядування.

У Раді пропонують розширити підстави для звільнення з військової служби співробітників розвідувальних органів

Законопроект передбачає, що співробітники розвідувального органу можуть бути також звільнені зі служби у зв’язку із закінченням строків перебування в розпорядженні розвідувального органу, за умови досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

Єврокомісія погодила зміни до плану реформ Ukraine Facility, але чи будуть посунуті строки для заповнення суддівських вакансій – поки невідомо

В Єврокомісії зазначили, що йдеться про «чіткіші описи реформ», але не уточнили, чи будуть змінені вимоги стосовно жорстких строків заповнення вакансій суддів в Україні.

Володимир Зеленський вніс до Ради законопроект щодо направлення підрозділів ЗСУ до інших держав

Президент пропонує парламенту схвалити рішення про направлення підрозділів ЗСУ до Турецької Республіки і Великої Британії.

Суд не може зупиняти дію нормативно-правового акта, якщо його протиправність не є очевидною – Верховний Суд

Верховний Суд висловився стосовно забезпечення позову і очевидної протиправності нормативно-правового акта.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Лариса Кулеша
    Лариса Кулеша
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Наталія Баргаміна
    Наталія Баргаміна
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Володимир Гребенюк
    Володимир Гребенюк
    суддя Подільського районного суду міста Києва