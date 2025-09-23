Начальник военной администрации сможет досрочно прекращать полномочия должностных лиц местного самоуправления – изменения в закон о военном положении

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект 14063, которым, среди прочего, предлагается внести изменения в закон о правовом режиме военного положения. Инициаторами законопроекта выступили народные депутаты Виталий Безгин, Тамила Ташева, Олег Дунда, Марьяна Безуглая и другие.
Как отметил Виталий Безгин, речь идет о «совершенствовании процедур для военных администраций и органов местного самоуправления временно оккупированных территорий», в частности:
Так, в статье 10 предлагается установить, что в случае образования военной администрации населенного пункта Верховная Рада по представлению Президента может принять решение о том, что в период действия военного положения и 30 дней после его прекращения или отмены начальник военной администрации может досрочно прекращать полномочия, увольнять должностных лиц местного самоуправления, других работников соответствующего органа местного самоуправления, аппарата сельского, поселкового, городского совета и его исполнительного комитета.
В случае образования областной и/или районной военной администрации на период действия военного положения и в течение 30 дней после его прекращения или отмены, в случае временной оккупации или окружения административного центра области или в случае принятия Верховной Радой по представлению Президента соответствующего решения, полномочия главы областного и/или районного совета осуществляет начальник соответствующей областной и районной военной администрации.
Также в законе о местных государственных администрациях предлагается добавить, что полномочия глав местных государственных администраций могут быть прекращены Президентом Украины в случае отсутствия на работе и информации о причинах такого отсутствия более четырех месяцев подряд.
Как отмечают авторы законопроекта, несмотря на определенное законодательное регулирование особенностей трудовых отношений в условиях режима военного положения, в том числе относительно публичной службы, остается ряд несогласованностей:
Автор: Наталя Мамченко
