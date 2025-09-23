Практика судов
Начальник военной администрации сможет досрочно прекращать полномочия должностных лиц местного самоуправления – изменения в закон о военном положении

09:00, 23 сентября 2025
Виталий Безгин вместе с коллегами предлагает внести изменения в закон о правовом режиме военного положения, согласно которым начальник военной администрации сможет досрочно прекращать полномочия или увольнять должностных лиц местного самоуправления.
Начальник военной администрации сможет досрочно прекращать полномочия должностных лиц местного самоуправления – изменения в закон о военном положении
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект 14063, которым, среди прочего, предлагается внести изменения в закон о правовом режиме военного положения. Инициаторами законопроекта выступили народные депутаты Виталий Безгин, Тамила Ташева, Олег Дунда, Марьяна Безуглая и другие.

Как отметил Виталий Безгин, речь идет о «совершенствовании процедур для военных администраций и органов местного самоуправления временно оккупированных территорий», в частности:

  • упрощение процедуры увольнения работников, оставшихся на ВОТ (временно оккупированных территориях);
  • право досрочного прекращения полномочий депутатов местных советов без решения совета в случае личного заявления (только на время действия военного положения);
  • «устранение дуализма власти: если начальнику ОВА/РВА переданы самоуправляющиеся полномочия ОМС (органов местного самоуправления), то и полномочия главы такого совета тоже передаются начальнику военной администрации».

Так, в статье 10 предлагается установить, что в случае образования военной администрации населенного пункта Верховная Рада по представлению Президента может принять решение о том, что в период действия военного положения и 30 дней после его прекращения или отмены начальник военной администрации может досрочно прекращать полномочия, увольнять должностных лиц местного самоуправления, других работников соответствующего органа местного самоуправления, аппарата сельского, поселкового, городского совета и его исполнительного комитета.

В случае образования областной и/или районной военной администрации на период действия военного положения и в течение 30 дней после его прекращения или отмены, в случае временной оккупации или окружения административного центра области или в случае принятия Верховной Радой по представлению Президента соответствующего решения, полномочия главы областного и/или районного совета осуществляет начальник соответствующей областной и районной военной администрации.

Также в законе о местных государственных администрациях предлагается добавить, что полномочия глав местных государственных администраций могут быть прекращены Президентом Украины в случае отсутствия на работе и информации о причинах такого отсутствия более четырех месяцев подряд.

Как отмечают авторы законопроекта, несмотря на определенное законодательное регулирование особенностей трудовых отношений в условиях режима военного положения, в том числе относительно публичной службы, остается ряд несогласованностей:

  • не четко определен статус должностных лиц местного самоуправления в случае образования военной администрации;
  • видится недостаточной регламентация полномочий начальников военных администраций по кадровым вопросам;
  • отсутствуют четкие основания увольнения работников, оставшихся на временно оккупированной территории;
  • ограничен перечень оснований для досрочного прекращения полномочий выборных должностных лиц;
  • право «заявительного» принципа на увольнение работника, если работодатель остался на временно оккупированной территории, трудно реализуемо для пенсионеров;
  • недостаточное законодательное регулирование процедур досрочного прекращения полномочий депутатов местных советов, территория которых временно оккупирована, в случае образования военной администрации и принятия Верховной Радой Украины решения об осуществлении такой военной администрацией полномочий соответствующего местного совета;
  • в случае прекращения трудового договора с работником, рабочее место которого расположено на временно оккупированных территориях, на практике оказываются трудно выполнимыми требования статьи 116 Кодекса законов о труде Украины в части срока осуществления расчета;
  • часто личные дела/карточки работников с временно оккупированных территорий уничтожены, утеряны или отсутствуют, что усложняет ведение кадровой документации и требует дополнительного законодательного регулирования.

Автор: Наталя Мамченко

