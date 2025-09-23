В Калуше группа неизвестных напала на ТЦК: сбежали трое военнообязанных

Трое военнообязанных, находившихся на территории ТЦК, сбежали.

22 сентября группа неизвестных лиц напала на Калушский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщает Ивано-Франковский областной ТЦК.

В результате инцидента трое военнообязанных, находившихся на территории, сбежали.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Представители ТЦК подчеркнули, что подобные действия являются уголовным правонарушением.

«Лица, причастные к нападению, будут установлены и привлечены к ответственности согласно действующему законодательству Украины», – говорится в сообщении.

