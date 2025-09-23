У Калуші група невідомих напала на ТЦК: втекли троє військовозобов’язаних

Троє військовозобов’язаних, що перебували на території ТЦК, втекли.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

22 вересня група невідомих осіб напала на Калуський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомляє Івано-Франківський обласний ТЦК.

Унаслідок інциденту троє військовозобов’язаних, які перебували на території, втекли.

На місці події працює слідчо-оперативна група.

Представники ТЦК наголосили, що подібні дії є кримінальним правопорушенням.

«Особи, причетні до нападу, будуть встановлені та притягнуті до відповідальності згідно з чинним законодавством України», – йдеться в повідомленні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.