Еврокомиссия согласовала изменения в план реформ Ukraine Facility, но будут ли сдвинуты сроки для заполнения судейских вакансий – пока неизвестно

В Еврокомиссии отметили, что речь идет о «более четких описаниях реформ», но не уточнили, будут ли изменены требования относительно жестких сроков заполнения вакансий судей в Украине.

Еврокомиссия приняла и подала Совету ЕС предложение об изменениях в План реформ Ukraine Facility, за выполнение пунктов которого Украина получает средства от ЕС. Спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье рассказал, что речь идет о переносе некоторых сроков выполнения шагов на более ранний период и «более четких описаниях шагов в процессе реформ».

По данным министра финансов Сергея Марченко, Украина уже получила более 22,65 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility, которая рассчитана в общей сложности на 50 млрд евро от ЕС на 2024–2027 годы. По этому плану, большая часть средств – 33 млрд евро – будет предоставлена в виде кредитов и 17 млрд евро – в виде безвозвратной помощи, то есть грантов.

Напомним, Ukraine Facility – это довольно четкий перечень задач по принципу «Reforms first – money later» («Сначала реформы – потом деньги»), в случае невыполнения которых Украина может не получить финансирование. За выполнением индикаторов можно следить в онлайн-режиме на правительственном портале.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в июле Еврокомиссия решила финансово «наказать» Украину за невыполнение некоторых структурных маяков Плана Ukraine Facility. Спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье тогда указал, что Украина выполнила 13 из 16 реформ. Один из невыполненных «маяков» касался отбора судей в Высший антикоррупционный суд (ВАКС).

На это сообщение тогда отреагировал глава Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов. «ЕК, якобы, уменьшила выплату по Ukraine Facility, в т. ч. из-за ненабранных судей ВАКС! Алло – 2-х набрали. В полном соответствии с рекомендациями всех ваших экспертов. И с когнитивными тестами, и с 75% проходного на уровне закона и т. д. А то, что только двух, так мы предупреждали об этом. Но вы же сами настаивали», – отметил тогда Маслов.

Секретные изменения в план

Примечательно, что свои предложения относительно изменений в Ukraine Facility направил Еврокомиссии Кабмин. Но текст соответствующего приложения к распоряжению Кабмина от 1 августа 2025 г. № 817-р до сих пор не обнародован.

«Внести в План Украины, одобренный распоряжением Кабинета Министров Украины от 18 марта 2024 г. № 244, изменения, которые прилагаются к оригиналу» – указано на сайтах парламента и правительства, но о самом приложении к распоряжению, очевидно, чиновники «забыли».

Новый министр экономики Алексей Соболев тогда также не объяснил, в чем заключаются существенные изменения, а лишь отметил, что через 2 года с момента начала работы над Планом, «появилась потребность актуализировать обязательства по программе Ukraine Facility».

Кабмин ожидает, что Совет ЕС утвердит изменения до конца сентября. «Это позволит нам отчитаться за третий квартал 2025 года уже по новому графику выполнения запланированных шагов. Принятые изменения позволят Украине продолжать выполнять План в полном объеме и без нарушения сроков», добавил Соболев.

И хотя Кабмин не спешит вдаваться в важные детали, по словам народного депутата Ярослава Железняка, изменения в задачах могут касаться, в частности, создания двух новых судов. Так, вместо создания Специализированного окружного административного суда (СОАС) и Специализированного апелляционного административного суда (СААС) в Плане может остаться только вступление в силу закона об их создании.

Как раз недавно Верховная Рада приняла в целом законопроект 13302 Президента о создании СОАС и СААС, правда, сейчас его подписание заблокировано из-за внесенного постановления о нарушении регламента.

Напомним, СОАС и СААС будут создаваться с участием представителей иностранных партнеров, которые будут проверять кандидатов в судьи. А сами суды нужны, в частности, для того, чтобы оспаривать в отдельный отобранный партнерами суд результаты конкурсов на глав НАБУ, САП, НАПК, АРМА, БЭБ, Таможни, которые также проводятся при решающей роли иностранных партнеров.

«Заполнить не менее 20% вакансий в судах»

Что касается судов, то согласно договоренностям, за третий квартал Украина должна получить 300 млн евро гранта и 2,35 млрд евро займа от ЕС за выполнение в общей сложности 12 шагов.

Среди прочего, по этому плану в III квартале 2025 года Украина должна «закрыть» выполнением задание «заполнить не менее 20% вакансий судей». То есть, Высшая квалификационная комиссия судей должна отобрать кандидатов по довольно сложной процедуре, а Высший совет правосудия должен их назначить – до конца сентября 2025 года.

О рисках этого требования ранее писала «Судебно-юридическая газета» в материале «Заполнить не менее 20% вакансий судей» до сентября 2025 года: ВККС стала «заложником» плана Ukraine Facility, за который Украина получает средства от ЕС».

Кто конкретно прописал эти требования в обязательствах, предусмотренных Планом Ukraine Facility – не раскрывается, впрочем, очевидно, что лицо или группа лиц, которые формировали такие условия для получения средств Украиной, не пытались разобраться в процедурах отбора судей.

Уже в IV квартале ВККС должна «закрыть» выполнением «маяка» по проведенному квалификационному оцениванию (проверке) 50% судей, которые должны были его пройти по состоянию на 30 сентября 2016 года с привлечением Общественного совета добропорядочности.

При этом еще с I квартала 2025 года не выполненным «висит» такой индикатор, как увеличение кадрового состава Высшего антикоррупционного суда (ВАКС). Речь идет не просто о принятии закона, а о целой процедуре, где сначала должны появиться желающие занять должности в ВАКС, и потом они должны успешно пройти сложные процедуры отбора.

Однако до сих пор попытки быстро заполнить вакансии ВАКС не увенчались успехом. Верховной Раде даже пришлось упрощать соответствующие процедуры по просьбе ВККС. В частности, разрешить повторное участие в конкурсе тем кандидатам, которые уже провалили экзамен, не набрав необходимый проходной балл (законопроект 12331-2).

Глава ВККС Андрей Пасечник тогда написал письмо в Комитет ВР по вопросам правовой политики, в котором указал, что «задержки в проведении конкурса в Высший антикоррупционный суд (Апелляционной палаты) сделают невозможным выполнение Плана Ukraine Facility».

Среди невыполненных «маяков» на II квартал 2025 года остается вступление в силу законодательства о пересмотре деклараций добропорядочности судей и процедуры их проверки (в рамках раздела «Усиление подотчетности, добропорядочности и профессионализма судебной власти»).

Сейчас Верховная Рада проголосовала соответствующий законопроект 13165-2 в первом чтении. Как писала «Судебно-юридическая газета», он предусматривает, что после вступления им в силу проведение проверки декларации родственных связей и добропорядочности судьи осуществляется ВККС по новому порядку.

Таким образом, авторы Ukraine Facility записали немало «реформ» в свой план, однако неизвестно, оценивалась ли реалистичность перспектив уложиться в сроки для выполнения этих требований. Возможно, в изменениях к плану некоторые «маяки» будут сдвинуты.

Автор: Наталя Мамченко

