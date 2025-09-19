В Раде заблокировали подписание закона о создании двух новых спецсудов

Закон о создании Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда пока не будет подписан — внесено блокирующее постановление.

Принятый 16 сентября в целом как закон законопроект 13302 о запуске процедуры создания в Украине двух новых судов — Специализированного окружного административного суда (СОАС) и Специализированного апелляционного административного суда (СААС) — пока заблокирован для подписания спикером Русланом Стефанчуком. Соответствующее блокирующее постановление 13302-П внесла группа народных депутатов из фракции «Батькивщина», ссылаясь на нарушение регламента.

Указанные суды предусмотрены в обязательствах Украины перед донорами, в частности в меморандуме с МВФ.

Сейчас уже вступил в силу закон, которым урегулированы правила создания и подсудность дел СОАС и СААС, а 24 марта его подписал Президент (это законопроект 12368-1).

Кроме того, в проекте бюджета на 2026 год №14000 на СОАС предусмотрено 34,3 млн грн, а на СААС — почти 20 млн грн. Вознаграждение новым судьям должно составлять не менее 131 тысячи грн.

Также для проверки добропорядочности кандидатов в судьи СОАС и СААС будет создан отдельный Экспертный совет с представителями иностранных партнеров Украины. Их работа будет оплачиваться и из бюджета. Соответствующий порядок компенсации расходов на проживание и переезд членам Экспертного совета утвердил Кабмин постановлением №609. Предельная сумма расходов с учетом суммы бронирования на наем жилого помещения в сутки, которая компенсируется членам Экспертного совета, не может превышать эквивалент 200 евро (сейчас 9500 грн).

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Высшая квалификационная комиссия судей 15 сентября определила состав этого Экспертного совета, который будет помогать ВККС с отбором судей СОАС и СААС.

Напомним, что конкурс на занятие должностей судей СОАС и СААС будет объявлен ВККС в течение месяца со дня вступления в силу закона о создании этих двух судов (после вступления в силу как закона законопроекта 13302). СОАС и СААС начнут работу при условии назначения не менее половины судей.

Специализированному окружному административному суду как суду первой инстанции будут подсудны административные дела по обжалованию различных конкурсов на руководителей государственных органов при решающем участии представителей иностранных партнеров (НАБУ, САП, НАЗК, БЭБ, АРМА и т. д.), по надзору за медиа и т. д. В СААС, соответственно, будут обжаловаться решения СОАС.

Автор: Наталя Мамченко

