У Раді заблокували підписання закону про створення двох нових спецсудів

12:29, 19 вересня 2025
Закон про створення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду поки не буде підписано – внесена блокуюча постанова.
Прийнятий 16 вересня в цілому як закон законопроект 13302 про запуск процедури створення в Україні двох нових судів – Спеціалізованого окружного адміністративного суду (СОАС) та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду (СААС) поки заблоковано для підписання спікером Русланом Стефанчуком. Відповідну блокуючу постанову 13302-П внесла група народних депутатів з фракції «Батьківщина», посилаючись на порушення регламенту.

Зазначені суди передбачені у зобов’язаннях України перед донорами, зокрема у меморандумі з МВФ.

Наразі вже набув сили закон, яким врегулювала правила утворення та підсудність справ СОАС та СААС, а 24 березня його підписав Президент (це законопроект 12368-1).

Крім того, у проекті бюджету на 2026 рік №14000 на СОАС передбачено 34,3 млн грн, а на СААС – майже 20 млн грн. Винагорода новим суддям має складати не менше 131 тисячі грн.

Також для перевірки доброчесності кандидатів у судді СОАС та СААС буде створена окрема Експертна рада з представниками іноземних партнерів України. Їх робота буде оплачуватися і з бюджету. Відповідний порядок компенсації витрат на проживання та переїзд членам Експертної ради затвердив Кабмін постановою №609. Гранична сума витрат з урахуванням суми бронювання на найм житлового приміщення на добу, що компенсується членам Експертної ради, не може перевищувати еквівалент 200 євро (наразі 9500 грн).

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Вища кваліфікаційна комісія суддів 15 вересня визначила склад цієї Експертної ради, яка буде допомагати ВККС з відбором суддів СОАС та СААС.

Нагадаємо, що конкурс на зайняття посад суддів СОАС та СААС буде оголошено ВККС протягом місяця з дня набрання чинності законом щодо утворення цих двох судів (після вступу в силу як закону законопроекту 13302). СОАС та СААС почнуть роботу за умови призначення щонайменше половини суддів. 

Спеціалізованому окружному адміністративному суду як суду першої інстанції будуть підсудні адміністративні справи стосовно оскарження різних конкурсів на керівників державних органів за вирішальної участі представників іноземних партнерів (НАБУ, САП, НАЗК, БЕБ, АРМА тощо), стосовно нагляду за медіа тощо. До СААС, відповідно, будуть оскаржуватися рішення СОАС.

Автор: Наталя Мамченко

