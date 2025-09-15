ВККС призначила членів Експертної ради, яка буде допомагати відбирати суддів Спеціалізованого окружного адміністративного суду

За прогнозами ВККС, активна стадія конкурсу відбуватиметься влітку 2026 року.

Член Експертної ради та голова ГРМЕ Роберт Брукхейсен

Вища кваліфікаційна комісія суддів 15 вересня 2025 року визначила склад Експертної ради, яка буде допомагати ВККС з відбором суддів Спеціалізованого окружного адміністративного суду (СОАС) та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду (СААС).

Нагадаємо, що саме Експертна рада у складі трьох представників Ради суддів України та трьох іноземних експертів буде допомагати ВККС з перевіркою доброчесності кандидатів на посади суддів нових Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду.

Як розповідала «Судово-юридична газета», РСУ рекомендувала до складу Експертної ради дев’ять осіб, а Європейський Союз та Європейське управління з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF) рекомендували до складу Експертної ради шість фахівців.

Співбесіди ВККС з кандидатами до складу Експертної ради відбулися 10-12 вересня.

Відповідно до рішення ВККС, членами Експертної ради строком на три роки, призначено наступних осіб:

По квоті Ради суддів України

ГАНЕЧКО Олена Миколаївна – суддя Шостого апеляційного адміністративного суду, член РСУ.

СИНЕЛЬНИКОВ Євген Володимирович – суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду.

ЧОРНА Валерія Вікторівна – суддя Апеляційної палати ВАКС, член РСУ.

По квоті міжнародних організацій

Роберт Брукхейсен (Нідерланди) – адвокат, голова Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ). У минулому – спеціальний прокурор відділу боротьби з шахрайством в особливо великих розмірах Прокуратури Нідерландів.

Джессіка Лотт Томпсон (Канада) – член Громадської ради міжнародних експертів.

Сігіта Руденайте (Литва) – суддя Верховного Суду Литовської республіки. Голова Відділу з розгляду цивільних справ Верховного Суду. Голова Судової ради Литви (аналог української Вищої ради правосуддя та одночасно Ради суддів України). Була також в. о. голови Верховного Суду.

Разом з тим, як зазначив голова ВККС Андрій Пасічник, СОАС та СААС поки що юридично не створені, оскільки відповідний президентський законопроект № 13302 досі знаходиться на розгляді Верховної Ради.

Відтак, як додав голова ВККС, Комісія наразі не зможе оголосити конкурси на посади суддів спеціалізованих адміністративних судів.

Таким чином, розповів Андрій Пасічник, співбесіди з кандидатами на посади суддів СОАС та СААС за участю членів Експертної ради, ймовірно, відбудуться не раніше літа 2026 року.

Автор: В’ячеслав Хрипун

