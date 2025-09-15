Практика судів
  1. Публікації
  2. / Суд інфо

ВККС призначила членів Експертної ради, яка буде допомагати відбирати суддів Спеціалізованого окружного адміністративного суду

16:37, 15 вересня 2025
За прогнозами ВККС, активна стадія конкурсу відбуватиметься влітку 2026 року.
ВККС призначила членів Експертної ради, яка буде допомагати відбирати суддів Спеціалізованого окружного адміністративного суду
Член Експертної ради та голова ГРМЕ Роберт Брукхейсен
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища кваліфікаційна комісія суддів 15 вересня 2025 року визначила склад Експертної ради, яка буде допомагати ВККС з відбором суддів Спеціалізованого окружного адміністративного суду (СОАС) та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду (СААС).

Нагадаємо, що саме Експертна рада у складі трьох представників Ради суддів України та трьох іноземних експертів буде допомагати ВККС з перевіркою доброчесності кандидатів на посади суддів нових Спеціалізованого окружного адміністративного суду  та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду.

Як розповідала «Судово-юридична газета», РСУ рекомендувала до складу Експертної ради дев’ять осіб, а Європейський Союз та Європейське управління з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF) рекомендували до складу Експертної ради шість фахівців.

Співбесіди ВККС з кандидатами до складу Експертної ради відбулися 10-12 вересня.

Відповідно до рішення ВККС, членами Експертної ради строком на три роки, призначено наступних осіб:

По квоті Ради суддів України

ГАНЕЧКО Олена Миколаївна – суддя Шостого апеляційного адміністративного суду, член РСУ.

СИНЕЛЬНИКОВ Євген Володимирович – суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду.

ЧОРНА Валерія Вікторівна – суддя Апеляційної палати ВАКС, член РСУ.

По квоті міжнародних організацій

Роберт Брукхейсен (Нідерланди) – адвокат, голова Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ). У минулому – спеціальний прокурор відділу боротьби з шахрайством в особливо великих розмірах Прокуратури Нідерландів.

Джессіка Лотт Томпсон (Канада) – член Громадської ради міжнародних експертів.

Сігіта Руденайте (Литва) – суддя Верховного Суду Литовської республіки. Голова Відділу з розгляду цивільних справ Верховного Суду. Голова Судової ради Литви (аналог української Вищої ради правосуддя та одночасно Ради суддів України). Була також в. о. голови Верховного Суду.

Разом з тим, як зазначив голова ВККС Андрій Пасічник, СОАС та СААС поки що юридично не створені, оскільки відповідний президентський законопроект № 13302 досі знаходиться на розгляді Верховної Ради.

Відтак, як додав голова ВККС, Комісія наразі не зможе оголосити конкурси на посади суддів спеціалізованих адміністративних судів.

Таким чином, розповів Андрій Пасічник, співбесіди з кандидатами на посади суддів СОАС та СААС за участю членів Експертної ради, ймовірно, відбудуться не раніше літа 2026 року.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд суддя ВККС Вища кваліфікаційна комісія суддів України конкурс

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Фінансування судової влади у 2026 році збільшать на 100 млн за загальним фондом і на 800 млн за спецфондом – хоча ВРП пропонувала збільшити на 16,2 млрд грн

Водночас Кабміну врахував у повному обсязі потребу у капітальних видатках ВАКС та Вищої ради правосуддя на проведення капітального ремонту будівлі і передбачив видатки для створення двох нових вищих спеціалізованих судів – СОАС та СААС.

Засудженим дозволять короткочасні виїзди за межі виправних і виховних колоній – Рада розгляне законопроект

Верховна Рада планує врегулювати порядок виїзду засуджених за межі виправних і виховних колоній на виконання рішення КСУ.

Військова частина відмовила у виплаті 1 млн грн за постановою про «контракт 18-24», бо військовослужбовцям офіцерського складу така винагорода не виплачується – що вирішив суд

У березні 2022 року чоловік у віці до 25 років почав службу, дослужив до офіцерського звання, отримав травму, пов'язану із захистом Батьківщини, але йому відмовили у виплаті винагороди за постановою про «контракт 18-24» – суд частково задовольнив його позов.

«Я можу і в ухо дати» – суддю-блогера Дмитра Кривенка звинуватили у неповазі до громадських активістів та гомофобії, але покарання поки що не придумали

Суддя повідомив, що він став жертвою інформаційної кампанії зі сторони громадських активістів та не зміг спокійно спостерігати, як знищують авторитет судової влади.

На місцеві та апеляційні суди і установи ДСА в бюджеті 2026 року не вистачає 15,5 млрд грн – Вища рада правосуддя

Крім того, Мінфін пропонує передбачити 10 млн грн у 2026 році на виконання рішень судів на користь суддів, працівників апаратів судів та працівників органів і установ системи правосуддя – в той час як потрібно 2,3 млрд грн.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Кампо
    Володимир Кампо
    суддя Конституційного Суду України у відставці (2006–2013)
  • Костянтин Пащенко
    Костянтин Пащенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Марина Мавродієва
    Марина Мавродієва
    заступник голови Господарського суду Миколаївської областi
  • Ігор Хохич
    Ігор Хохич
    керівник апарату Національного агентства з питань запобігання корупції