ВККС назначила членов Экспертного совета, который будет помогать отбирать судей Специализированного окружного административного суда

По прогнозам ВККС, активная стадия конкурса будет проходить летом 2026 года.

Член Экспертного совета и председатель ГРМЕ Роберт Брукхейсен

Высшая квалификационная комиссия судей 15 сентября 2025 года определила состав Экспертного совета, который будет помогать ВККС с отбором судей Специализированного окружного административного суда (СОАС) и Специализированного апелляционного административного суда (СААС).

Напомним, что именно Экспертный совет в составе трех представителей Совета судей Украины и трех иностранных экспертов будет помогать ВККС с проверкой добропорядочности кандидатов на должности судей новых Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда.

Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», Совет судей рекомендовал в состав Экспертного совета девять человек, а Европейский Союз и Европейское управление по предотвращению злоупотреблений и мошенничества (OLAF) рекомендовали в состав Экспертного совета шесть специалистов.

Собеседования ВККС с кандидатами в состав Экспертного совета состоялись 10-12 сентября.

Согласно решению ВККС, членами Экспертного совета сроком на три года, назначены следующие лица:

По квоте Совета судей Украины

ГАНЕЧКО Елена Николаевна – судья Шестого апелляционного административного суда, член Совета судей Украины.

СИНЕЛЬНИКОВ Евгений Владимирович – судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда.

ЧЕРНАЯ Валерия Викторовна – судья Апелляционной палаты ВАКС, член Совета судей Украины.

По квоте международных организаций

Роберт Брукхейсен (Нидерланды) – адвокат, председатель Общественного совета международных экспертов (ГРМЭ). В прошлом – специальный прокурор отдела по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах Прокуратуры Нидерландов.

Джессика Лотт Томпсон (Канада) – член Общественного совета международных экспертов.

Сигита Руденайте – судья Верховного Суда Литовской республики. Председатель Отдела по рассмотрению гражданских дел Верховного суда. Председатель Судебного совета Литвы (аналог украинского Высшего совета правосудия и одновременно Совета судей Украины). Была также и. о. председателя Верховного суда.

Вместе с тем, как отметил председатель ВККС Андрей Пасечник, СОАС и СААС пока что юридически еще не созданы, поскольку соответствующий президентский законопроект №13302 до сих пор находится на рассмотрении Верховной Рады.

Как добавил председатель ВККС, поэтому Комиссия пока что не сможет объявить конкурсы на должности судей специализированных административных судов.

Таким образом, сообщил Андрей Пасечник, собеседования с кандидатами на должности судей СОАС и СААС с участием членов Экспертного совета, вероятно, состоятся не ранее лета 2026 года.

Автор: Вячеслав Хрипун

