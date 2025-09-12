Практика судів
На створення двох нових спецсудів СОАС та СААС виділять 1,7 млн грн — Президент підписав зміни до бюджету

07:50, 12 вересня 2025
Основне завдання СОАС та СААС буде полягати у тому, щоб розглядати скарги на різні конкурсні відбори очільників державних органів, які проводяться за вирішальної ролі міжнародних експертів – зокрема конкурсів на директорів НАБУ та БЕБ, очільників САП, НАЗК, АРМА.
Президент Володимир Зеленський підписав зміни до державного бюджету на 2025 рік (законопроект 13439-3, закон №4571-IX).

У змінах до бюджету йдеться про виділення коштів на створення нових судів – Спеціалізованого окружного адміністративного суду (СОАС) та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду (СААС).

На СОАС у 2025 році буде виділено з бюджету – 880,4 тисячі грн. На СААС – 880,3 тисячі грн. Тобто, загалом 1,76 млн грн додаткових видатків.

Нагадаємо, що законопроект 13302 про створення цих нових судів не прийнятий. Його ще у травні подав на розгляд Верховної Ради Володимир Зеленський.

Втім, вже набув сили закон, який врегульовує організаційні питання набору суддів до СОАС та СААС, а також їх юрисдикцію (законопроект 12368-1).

Як відомо, на вимогу МВФ та інших іноземних партнерів Україна прийняла закон про засади формування в Україні нового Спеціалізованого адміністративного суду. Він буде розділений на першу інстанцію – СОАС та апеляційну – СААС.

Однак, оскільки згідно Конституції сам суд засновує Президент, тепер необхідно ухвалити ще один законопроект Володимира Зеленського 13302, який і запустить процедуру його створення. Тобто, СОАС та СААС поки не засновані як юрособи, адже прийнятого закону про їх створення немає.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», основне завдання нових судів буде полягати у тому, щоб розглядати скарги на різні конкурсні відбори очільників державних органів, які проводяться за вирішальної ролі міжнародних експертів – зокрема конкурсів на директорів НАБУ та БЕБ, очільників САП, НАЗК, АРМА тощо. Вочевидь, це робиться для того, аби результати таких конкурсних відборів «встояли» в судах.

Основний аргумент для створення суду – це отримання коштів від партнерів, а також виконання рекомендацій Єврокомісії.

Слід нагадати, що вперше про цей суд стало відомо, коли представник Білого дому передав на платформу донорів перелік вимог до України стосовно судової реформи. Нині про створення цього суду вже йдеться і у Плані реформ за інструментом отримання коштів Ukraine Facility (переважно кредитів, які Україна повинна буде повертати), і у рекомендаціях Єврокомісії, і у Меморандумі з МВФ.

Втім, як писала «Судово-юридична газета», уряд так і не зміг пояснити, навіщо саме українцям потрібні два нових адміністративних суди, і звідки брати кошти на винагороду новим суддям, яка має складати не менше 131 тисячі грн.

Крім того,  для перевірки доброчесності кандидатів у СОАС та СААС пропонується утворити окрему Експертну раду.

Іноземні члени експертної ради з перевірки доброчесності майбутніх суддів СОАС та СААС будуть отримувати по 200 євро на добу кожен для найму житла.

Отже, 30 днів роботи одного члена експертної ради з перевірки доброчесності кандидатів до нового спецсуду, який постійно не проживає у Києві, буде вартувати бюджету 285 тисяч грн, а трьох таких членів – 855 тисяч грн.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Вища кваліфікаційна комісія суддів оприлюднила список претендентів на посади членів Експертної ради по квоті міжнародних організацій.

Нагадаємо, що саме Експертна рада у складі трьох представників Ради суддів України та трьох іноземних експертів буде допомагати ВККС з перевіркою доброчесності кандидатів на посади суддів нових СОАС та СААС.

Європейський Союз та Європейське управління з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF) рекомендували до складу Експертної ради шість наступних фахівців:

  • Роберт Брукхейсен(Нідерланди) – адвокат, суддя Дисциплінарного апеляційного суду Асоціації адвокатів. У минулому – спеціальний прокурор відділу боротьби з шахрайством в особливо великих розмірах Прокуратури Нідерландів.
  • Тільман Хоппе(Німеччина) – «професійний» консультант низки міжнародних проектів у сфері правосуддя та боротьби з корупцією. Був консультантом-експертом Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні (EUACI), USAID, GIZ, Ради Європи тощо. 
  • Джессіка Лотт Томпсон(Канада) – член Громадської ради міжнародних експертів.
  • Сігіта Руденайте(Литва) – суддя Верховного Суду Литовської республіки.
  • Едіт Целлер (Австрія) – суддя адміністративного суду Відня, голова Європейської асоціації адміністративних суддів, експерт Проєкту ЄС.
  • Павол Жілінчик(Словаччина) – член Конкурсної комісії з добору дисциплінарних інспекторів для Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя.

Павол Жілінчик відомий в Україні як один із «антикорупційних» консультантів під час судової реформи 2015-2019 років та, зокрема, під час процесу створення Вищого антикорупційного суду. Був експертом USAID з питань протидії корупції та суддівської доброчесності.

Також у 2016 році Павол Жілінчик був одним з підписантів відкритого листа громадських діячів Чехії та Словаччини про необхідність «повернення України до західної цивілізації». 

Детально про кожного з цих експертів можна прочитати у матеріалі «Судово-юридичної газети» «Хто буде відбирати суддів Спеціалізованого окружного адміністративного суду та його апеляційної інстанції – іноземні експерти та що про них відомо».

Автор: Наталя Мамченко

