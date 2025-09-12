На создание двух новых спецсудов СОАС и СААС выделят 1,7 млн грн — Президент подписал изменения в бюджет

Президент Владимир Зеленский подписал изменения в государственный бюджет на 2025 год (законопроект 13439-3, закон №4571-IX). В изменениях в бюджет говорится о выделении средств на создание новых судов – Специализированного окружного административного суда (СОАС) и Специализированного апелляционного административного суда (СААС).
На СОАС в 2025 году будет выделено из бюджета – 880,4 тысячи грн. На СААС – 880,3 тысячи грн. То есть, в целом 1,76 млн грн дополнительных расходов.
Напомним, что законопроект 13302 о создании этих новых судов не принят. Его еще в мае подал на рассмотрение Верховной Рады Владимир Зеленский. Впрочем, уже вступил в силу закон, который регулирует организационные вопросы набора судей в СОАС и СААС, а также их юрисдикцию (законопроект 12368-1).
Как известно, по требованию МВФ и других иностранных партнеров Украина приняла закон об основах формирования в Украине нового Специализированного административного суда. Он будет разделен на первую инстанцию – СОАС и апелляционную – СААС. Однако, поскольку согласно Конституции сам суд учреждает Президент, теперь необходимо принять еще один законопроект Владимира Зеленского 13302, который и запустит процедуру его создания. То есть, СОАС и СААС пока не учреждены как юрлица, ведь принятого закона об их создании нет.
Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», основная задача новых судов будет заключаться в том, чтобы рассматривать жалобы на различные конкурсные отборы глав государственных органов, которые проводятся при решающей роли международных экспертов – в частности, конкурсов на директоров НАБУ и БЭБ, глав САП, НАПК, АРМА и т. п. Очевидно, это делается для того, чтобы результаты таких конкурсных отборов «устояли» в судах. Основной аргумент для создания суда – это получение средств от партнеров, а также выполнение рекомендаций Еврокомиссии.
Следует напомнить, что впервые об этом суде стало известно, когда представитель Белого дома передал на платформу доноров перечень требований к Украине относительно судебной реформы. Сейчас о создании этого суда уже говорится и в Плане реформ по инструменту получения средств Ukraine Facility (преимущественно кредитов, которые Украина должна будет возвращать), и в рекомендациях Еврокомиссии, и в Меморандуме с МВФ. Впрочем, как писала «Судебно-юридическая газета», правительство так и не смогло объяснить, зачем именно украинцам нужны два новых административных суда, и откуда брать средства на вознаграждение новым судьям, которое должно составлять не менее 131 тысячи грн.
Кроме того, для проверки добропорядочности кандидатов в СОАС и СААС предлагается образовать отдельный Экспертный совет. Иностранные члены экспертного совета по проверке добропорядочности будущих судей СОАС и СААС будут получать по 200 евро в сутки каждый для найма жилья. Следовательно, 30 дней работы одного члена экспертного совета по проверке добропорядочности кандидатов в новый спецсуд, который постоянно не проживает в Киеве, будет стоить бюджету 285 тысяч грн, а трех таких членов – 855 тысяч грн.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Высшая квалификационная комиссия судей обнародовала список претендентов на должности членов Экспертного совета по квоте международных организаций. Напомним, что именно Экспертный совет в составе трех представителей Совета судей Украины и трех иностранных экспертов будет помогать ВККС с проверкой добропорядочности кандидатов на должности судей новых СОАС и СААС.
Европейский Союз и Европейское управление по вопросам предотвращения злоупотреблений и мошенничества (OLAF) рекомендовали в состав Экспертного совета шестерых следующих специалистов:
Павол Жилинчик известен в Украине как один из «антикоррупционных» консультантов во время судебной реформы 2015-2019 годов и, в частности, во время процесса создания Высшего антикоррупционного суда. Был экспертом USAID по вопросам противодействия коррупции и судейской добропорядочности. Также в 2016 году Павол Жилинчик был одним из подписантов открытого письма общественных деятелей Чехии и Словакии о необходимости «возвращения Украины к западной цивилизации».
Автор: Наталя Мамченко
