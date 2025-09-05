Кто будет отбирать судей Специализированного окружного административного суда и его апелляционной инстанции – иностранные эксперты и что о них известно

Большинство иностранных экспертов хорошо известны в Украине, однако к результатам их деятельности есть вопросы.

Эксперт по добропорядочности судей Тильман Хоппе проводит для ВККС тренинг, источник фото - ВККС

Высшая квалификационная комиссия судей опубликовала список претендентов на должности членов Экспертного совета по квоте международных организаций, которые в течение последних пяти лет оказывали Украине техническую помощь в сфере судебной реформы или предотвращения и противодействия коррупции.

Напомним, что именно Экспертный совет в составе трех представителей Совета судей Украины и трех иностранных экспертов будет помогать ВККС с проверкой добропорядочности кандидатов на должности судей новых Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда.

Европейский Союз и Европейское управление по предотвращению злоупотреблений и мошенничества (OLAF) рекомендовали в состав Экспертного совета шесть следующих специалистов:

Роберт Брукхейсен (Нидерланды) – адвокат, судья Дисциплинарного апелляционного суда Ассоциации адвокатов. В прошлом – специальный прокурор отдела по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах Прокуратуры Нидерландов.

В Украине Роберт Брукхейсен работает достаточно давно – в 2021-2025 годах он был членом Конкурсной комиссии по отбору членов ВККС. А в апреле 2024 года ВККС назначила Роберта Брукхейсена на должность члена Общественного совета международных экспертов (ГРМЕ, ОСМЭ), который проверяет добропорядочность кандидатов на должности судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты. 19 декабря 2024 года Роберт Брукхейсен был избран председателем ОСМЭ.

Таким образом, в случае избрания в состав Экспертного совета Роберт Брукхейсен может стать настоящим «незаменимым специалистом», который с 2021 года в Украине переходит работать из одного «кадрового» органа в другой.

Отметим, что к деятельности Конкурсной комиссии по отбору членов ВККС, которая и отбирала членов действующего состава ВККС, возникало немало вопросов. В частности, Конкурсная комиссия никогда не мотивировала свои решения об отказе кандидатам на должности членов ВККС или о признании их соответствующими должности члена ВККС. При этом большое количество собеседований с кандидатами на должности членов ВККС выглядели формальными, поскольку их расспрашивали о чем угодно, но не о потенциальной работе в должностях членов ВККС.

В марте 2023 года Роберт Брукхейсен рассказал СМИ, что среди украинских судей и судей в отставке, претендовавших на должности членов ВККС, было немного лиц, «соответствующих критериям профессиональной компетентности и добропорядочности».

А в апреле 2023 года Роберт Брукхейсен сообщил, что над судебной властью Украины фактически должен быть установлен контроль со стороны стран-партнеров, поскольку они оказывают Украине большую финансовую поддержку.

«Если судебная система не будет работать нормально, это значит, что в каких-то кейсах мы не будем иметь справедливости, соответственно это приведет к тому, что денег (для Украины – прим. ред.) станет меньше. Или вообще не станет. И это будет большая потеря для страны», – рассказывал тогда Роберт Брукхейсен.

Тильман Хоппе (Германия) – «профессиональный» консультант ряда международных проектов в сфере правосудия и борьбы с коррупцией. Являлся консультантом-экспертом Антикоррупционной инициативы ЕС в Украине (EUACI), USAID, GIZ, Совета Европы и т.д.

Тильман Хоппе хорошо известен членам действующего состава ВККС, а также некоторым членам Общественного совета добропорядочности, поскольку в 2023-2024 годах по приглашению проекта USAID проводил для них тренинги по оцениванию финансовой добропорядочности судей и кандидатов на должности судей.

В 2000-е годы Тильман Хоппе некоторое время работал судьей по гражданским и уголовным делам суда федеральной земли Саксония-Ангальт. В 2019-2020 годах Тильман Хоппе был сопредседателем Конкурсной комиссии по отбору на должность Председателя Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). Назначить Тильмана Хоппе на указанную должность предложил активист Виталий Шабунин, который также входил в состав Конкурсной комиссии. Победителем конкурса на должность главы НАПК в 2020 году стал, как известно, прокурор Александр Новиков, кандидатуру которого также лично поддержал Тильман Хоппе.

Интересно, что в 2021 году Тильман Хоппе обосновал необходимость применения в Украине радикальных средств борьбы с коррупцией, которые, по его словам, не были бы восприняты в «старых» странах – членах ЕС.

«Побороть коррупцию в Украине невозможно таким же способом, как, скажем, в Швеции. Необходимо снять белые перчатки. Выражаясь языком конституционного права, «насущная социальная потребность» может оправдать применение в такой стране, как Албания, средств проверки, которые были бы непропорциональны в стране вроде Швеции. Ведь неприменение радикальных средств в самом начале приведет к отсутствию как правосудия, так и прав человека», - отмечал в 2021 году Тильман Хоппе.

В том же 2021 году Тильман Хоппе рассказывал о деградации судебной власти Украины, а также о том, что коррупционеры в Украине злоупотребляют презумпцией невиновности.

«Коррупция разъедает судебную власть, в то время как она имеет ключевое значение в функционировании государства наряду с другими ветвями власти. Коррумпированные власти в Украине часто используют презумпцию невиновности, чтобы защитить себя. Такие ситуации даже не касаются уголовной ответственности. Вот почему процесс очищения власти имеет совсем другие закрепленные правила. Общество устало слушать сказки о защите прав человека и верховенстве права только в тех ситуациях, когда это удобно коррумпированным политикам», - отмечал Тильман Хоппе.

Еще раньше, в 2017 году, Тильман Хоппе рассказывал Совету судей Украины о том, как правильно урегулировать конфликты интересов, подготовив по заказу USAID отчет «Урегулирование конфликта интересов в судебных властях Украины», с соответствующими рекомендациями.

Джессика Лотт Томпсон (Канада) – член Общественного совета международных экспертов.

С 2008 до 2014 года работала федеральным уголовным прокурором в Службе государственного обвинения Канады, сфера ответственности – уголовное и административное судопроизводство, в т. ч. дела об убийствах, сексуальных преступлениях, мошенничестве, воровстве, ограблении, обвинения в отношении огнестрельного оружия и наркотических веществ, а также уголовные обвинения, связанные с психическим здоровьем. В 2015-2020 годах занимала должность Директора по правам человека в Юконе и отвечала за управление Комиссией Юкона по правам человека, которая рассматривала жалобы против правительства, компаний и организаций.

Является председателем Рабочей группы по подотчетности военных преступлений Ассоциации юристов Украины и Канады и международным наблюдателем за выборами от ОБСЕ-БДИПЧ.

3 2017 года до 2019 года была Министром юстиции, членом Консультативного комитета по вопросам судей территории Юкон. В этом статусе отвечала за оценивание, проверку документов и рекомендации федеральному Министру юстиции по назначению судей на уровне Высшего Суда в соответствии с конституционными, этическими и политическими требованиями.

Сигита Руденайте (Литва) – судья Верховного Суда Литовской республики. Председатель Отдела по рассмотрению гражданских дел Верховного суда. Председатель Судебного совета Литвы (аналог украинского Высшего совета правосудия и одновременно Совета судей Украины). Была также и. о. председателя Верховного суда. В 2004-2008 годах – судья Высшего административного суда Литвы.

В 2019 году президент Литовской республики Гитанас Науседа предложил Сигиту Руденайте на должность председателя Верховного Суда.

Однако 21 апреля 2020 года литовский Сейм отказался поддержать Сигиту Руденайте на должность председателя Верховного Суда. При этом случился казус – Сейм уволил Сигиту Руденайте с административной должности главы Отдела по рассмотрению гражданских дел Верховного Суда, однако отказался назначить ее на должность председателя Верховного Суда.

В итоге Сигита Руденайте решила восстановиться в должности главы Отдела по рассмотрению гражданских дел Верховного Суда в судебном порядке. 2 сентября 2020 года Конституционный Суд Литвы признал решение Сейма противоречащим Конституции Литвы и восстановил Сигиту Руденайте на административной должности главы Отдела по рассмотрению гражданских дел Верховного Суда.

Следует отметить, что указанные события происходили на фоне коррупционного скандала, разразившегося в Литве в начале 2019 года, фигурантами которого стали и судьи Верховного Суда (всего за получение взяток были задержаны 8 судей судов разной инстанции), при этом Верховный Суд публично извинился перед гражданами за подрыв доверия к институции.

Некоторым украинским судьям и представителям органов судейского управления и самоуправления Сигита Руденайте известна по визитам в Верховный Суд Литвы, поскольку Верховный Суд Литвы всегда положительно относился к визитам своих украинских коллег.

Эдит Целлер (Австрия) – судья административного суда Вены, глава Европейской ассоциации административных судей, эксперт Проекта ЕС «Право-Justice».

Эдит Целлер хорошо известна украинским судьям, особенно судьям административной юрисдикции, а также представителям органов судейского управления и самоуправления, благодаря многочисленным конференциям и учебным программам, которые проходят с ее участием как в Украине, так и за рубежом.

Павол Жилинчик (Словакия) – член Конкурсной комиссии по отбору дисциплинарных инспекторов для Службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия.

В 2016-2021 годах – член Судебного совета Словацкой республики (аналог украинского Высшего совета правосудия). С 2009 по 2014 год работал советником по вопросам верховенства права и правосудия в посольстве США в Братиславе. Также Павол Жилинчик являлся руководителем отдела защиты прав человека в Офисе омбудсмена Словацкой республики.

Является преподавателем в Словацкой судебной академии и проводит совместные курсы по профессиональной судейской этике и добропорядочности для судей и прокуроров.

Имеет диплом юриста Университета Коменского в Братиславе и степень магистра публичной политики Принстонского университета.

Павел Жилинчик известен в Украине как один из «антикоррупционных» консультантов во время судебной реформы 2015-2019 годов и, в частности, в процессе создания Высшего антикоррупционного суда. Был экспертом USAID по вопросам противодействия коррупции и судейской добропорядочности.

Также в 2016 году Павол Жилинчик был одним из подписавших открытое письмо общественных деятелей Чехии и Словакии о необходимости «возвращения Украины в западную цивилизацию».

«Мы верим, что ваше возвращение к западной цивилизации завершится успехом и что 20 февраля 2014 года останется в вашей памяти так же, как 21 августа 1968 осталось в нашей памяти – как преодоленного историей, но не забытого дня позора. Мы уверены, что в ближайшем будущем украинцы и украинки будут свободно передвигаться, учиться и работать не только у себя на родине, но и по всей Европе, вплоть до Атлантики, и что Украина будет свободной, независимой, демократической, лишенной проклятия коррупции, сильной, преуспевающей и единой европейской страной», – было отмечено в письме.

Во время первого в истории судебной власти Украины конкурса на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов (2023-2024 годы) и соответствующего конкурса на должности дисциплинарных инспекторов, возникли вопросы к качеству работы как всей Конкурсной комиссии в целом, так и иностранных экспертов в ее составе, в частности.

Дело в том, что конкурс на должность руководителя СДИ тогда полностью провалился, при этом в дальнейшем Конкурсная комиссия фактически признала, что конкурсные процедуры были несколько громоздки и не способствовали участию в конкурсе большого количества желающих возглавить СДИ.

«Я знаю, что наши критерии достаточно высоки, но я уверен, что в этой стране очень много кандидатов, которые могут присоединиться и которые хотят построить мощное учреждение – Службу дисциплинарных инспекторов. Только нужно, чтобы они попробовали и пошли на конкурс», - отметил после неудачного конкурса Павол Жилинчик.

В итоге, новый конкурс на должность руководителя СДИ проходил уже по несколько иной процедуре.

Не обошлось без удивительных решений Конкурсной комиссии и во время конкурса на должность заместителя руководителя СДИ и 24 дисциплинарных инспекторов.

Дело в том, что Конкурсная комиссия предоставила Высшему совету правосудия список, который по количеству победителей полностью совпадал с количеством имеющихся вакансий заместителя руководителя СДИ (предоставлен список из 1 кандидата) и дисциплинарных инспекторов (предоставлен список из 24 кандидатов). Фактически у Совета правосудия не было особого выбора при рассмотрении рекомендаций – нужно было либо назначать всех рекомендованных, либо Служба дисциплинарных инспекторов начала бы работать в неполном составе.

В итоге Служба дисциплинарных инспекторов все равно начала работать в неполном составе, поскольку целая группа победителей конкурса в дальнейшем отказалась от должностей дисциплинарных инспекторов.

Автор: Вячеслав Хрипун

