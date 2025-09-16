Верховна Рада прийняла президентський закон про створення нових спецсудів – СОАС та СААС

Парламент прийняв в цілому закон, ініційований Володимиром Зеленським, про створення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду.

Верховна Рада прийняла в цілому як закон законопроект 13302 про створення в Україні двох нових судів – Спеціалізованого окружного адміністративного суду (СОАС) та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду (СААС). Ініціатором законопроекту виступив Президент Володимир Зеленський.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», зазначені суди необхідно створити з метою виконання міжнародних зобов’язань» перед партнерами та донорами.

До цього, 26 лютого, Верховна Рада вже прийняла закон, яким врегулювала правила утворення та підсудність справ СОАС та СААС, а 24 березня його підписав Президент (це законопроект 12368-1).

Однак, оскільки сам суд засновує Президент, потрібно було ухвалити ще один законопроект 13302, який і запустить процедуру його створення. Власне, 16 вересня парламент його і ухвалив.

Втім, як писала «Судово-юридична газета», уряд так і не зміг пояснити, навіщо саме українцям потрібні два нових адміністративних суди, і звідки брати кошти на винагороду новим суддям, яка має складати не менше 131 тисячі грн.

Раніше ми повідомляли, що СОАС та СААС будуть надані приміщення у будівлі за адресою бульвар Миколи Міхновського, 38 (у минулому – бульвар Дружби Народів). Наразі за цією адресою знаходиться Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки.

У проекті бюджету на 2026 рік №14000 на СОАС передбачено 34,3 млн грн, а на СААС – майже 20 млн грн.

Експертна рада для перевірки доброчесності майбутніх суддів

Для перевірки доброчесності кандидатів у судді СОАС та СААС створена окрема Експертна рада.

Іноземні члени експертної ради з перевірки доброчесності майбутніх суддів СОАС та СААС будуть отримувати по 200 євро на добу кожен для найму житла.

Отже, 30 днів роботи одного члена експертної ради з перевірки доброчесності кандидатів до нового спецсуду, який постійно не проживає у Києві, буде вартувати бюджету 285 тисяч грн, а трьох таких членів – 855 тисяч грн.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Вища кваліфікаційна комісія суддів 15 вересня визначила склад цієї Експертної ради, яка буде допомагати ВККС з відбором суддів СОАС та СААС.

Відповідно до рішення ВККС, членами Експертної ради строком на три роки, призначено наступних осіб:

По квоті Ради суддів України:

ГАНЕЧКО Олена Миколаївна – суддя Шостого апеляційного адміністративного суду, член РСУ.

СИНЕЛЬНИКОВ Євген Володимирович – суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду.

ЧОРНА Валерія Вікторівна – суддя Апеляційної палати ВАКС, член РСУ.

По квоті міжнародних організацій:

Роберт Брукхейсен (Нідерланди) – адвокат, голова Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ). У минулому – спеціальний прокурор відділу боротьби з шахрайством в особливо великих розмірах Прокуратури Нідерландів.

Джессіка Лотт Томпсон (Канада) – член Громадської ради міжнародних експертів.

Сігіта Руденайте (Литва) – суддя Верховного Суду Литовської республіки. Голова Відділу з розгляду цивільних справ Верховного Суду. Голова Судової ради Литви (аналог української Вищої ради правосуддя та одночасно Ради суддів України). Була також в. о. голови Верховного Суду.

Разом з тим, як зазначив голова ВККС Андрій Пасічник, співбесіди з кандидатами на посади суддів СОАС та СААС за участю членів Експертної ради, ймовірно, відбудуться не раніше літа 2026 року.

Конкурс за вирішальної ролі партнерів

Конкурс на зайняття посад суддів СОАС та СААС буде оголошено ВККС протягом місяця з дня набрання чинності законом щодо утворення цих двох судів (після вступу в силу як закону законопроекту 13302). СОАС та СААС почнуть роботу за умови призначення щонайменше половини суддів.

Протягом 3 років для встановлення відповідності критеріям доброчесності та професійної компетентності діє згадана вище Експертна рада. Висновок Експертної ради про невідповідність кандидата на посаду судді критеріям доброчесності і професійної компетентності є ухваленим, якщо за нього проголосували не менше ніж 4 члени, з яких щонайменше 2 запропоновані «міжнародниками».

Тобто, іноземні члени мають вирішальний вплив.

Якщо Експертна рада ухвалила висновок про невідповідність кандидата, або не змогла ухвалити такий висновок у разі однакової кількості голосів «за» і «проти», питання відповідності кандидата виноситься на спеціальне спільне засідання ВККС та Експертної ради.

Рішення щодо відповідності кандидата критеріям ухвалюється більшістю голосів спільного складу ВККС та Експертної ради, за умови що за нього проголосували не менше 2 членів Експертної ради, запропонованих «міжнародниками». У разі неприйняття такого рішення кандидат вважається таким, що припинив участь у конкурсі.

Які справи будуть розглядати СОАС та СААС

Спеціалізованому окружному адміністративному суду як суду першої інстанції будуть підсудні адміністративні справи стосовно оскарження різних конкурсів на керівників державних органів за вирішальної участі представників іноземних партнерів (НАБУ, САП, НАЗК, БЕБ, АРМА тощо), стосовно нагляду за медіа тощо. А саме:

щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Кабміну, міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, Нацбанку чи іншого суб’єкта владних повноважень, повноваження якого поширюються на всю територію України, крім випадків, передбачених частинами 2 (тобто, крім оскарження рішень ЦВК, дій кандидатів на пост Президента), 4 (справи, які підсудні Верховному Суду) цієї статті 22, частиною першою статті 27 та статтями 286, 288 КАСУ;

за позовом АМКУ у сфері державної допомоги суб’єктам господарювання;

щодо здійснення державного регулювання, нагляду і контролю у сфері медіа;

щодо скасування реєстрації політичної партії, про заборону політичної партії;

щодо оскарження рішень конкурсної комісії з організації та проведення конкурсу на посаду керівника САП, першого заступника та заступника керівника САП, рішень комісії з аудиту ефективності САП

щодо оскарження рішень комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора НАБУ, рішень Комісії з аудиту НАБУ;

щодо оскарження рішень конкурсної комісії з відбору голови НАЗК;

щодо оскарження рішень конкурсної комісії з відбору керівника АРМА;

щодо оскарження рішень конкурсної комісії з проведення конкурсу на директора БЕБ;

щодо оскарження рішень конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади керівника Державної митної служби;

щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів (КДКП).

До СААС, відповідно, будуть оскаржуватися рішення СОАС.

Автор: Наталя Мамченко

