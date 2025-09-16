Верховная Рада приняла президентский закон о создании новых спецсудов – СОАС и СААС

Парламент принял в целом закон, инициированный Владимиром Зеленским, о создании Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда.

Фото: rada.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект 13302 о создании в Украине двух новых судов – Специализированного окружного административного суда (СОАС) и Специализированного апелляционного административного суда (СААС). Инициатором законопроекта выступил Президент Владимир Зеленский.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», указанные суды необходимо создать с целью выполнения международных обязательств перед партнерами и донорами.

До этого, 26 февраля, Верховная Рада уже приняла закон, которым урегулировала правила создания и подсудность дел СОАС и СААС, а 24 марта его подписал Президент (это законопроект 12368-1).

Однако, поскольку сам суд учреждает Президент, нужно было принять еще один законопроект 13302, который и запустит процедуру его создания. Собственно, 16 сентября парламент его и принял.

Впрочем, как писала «Судебно-юридическая газета», правительство так и не смогло объяснить, зачем именно украинцам нужны два новых административных суда, и откуда брать средства на вознаграждение новым судьям, которое должно составлять не менее 131 тысячи грн.

Ранее мы сообщали, что СОАС и СААС будут предоставлены помещения в здании по адресу бульвар Николая Михновского, 38 (в прошлом – бульвар Дружбы Народов). В настоящее время по этому адресу находится Государственный научно-исследовательский институт информатизации и моделирования экономики.

В проекте бюджета на 2026 год №14000 на СОАС предусмотрено 34,3 млн грн, а на СААС – почти 20 млн грн.

Экспертный совет для проверки добропорядочности будущих судей

Для проверки добропорядочности кандидатов в судьи СОАС и СААС создан отдельный Экспертный совет.

Иностранные члены экспертного совета по проверке добропорядочности будущих судей СОАС и СААС будут получать по 200 евро в сутки каждый для найма жилья.

Следовательно, 30 дней работы одного члена экспертного совета по проверке добропорядочности кандидатов в новый спецсуд, который постоянно не проживает в Киеве, будет стоить бюджету 285 тысяч грн, а трех таких членов – 855 тысяч грн.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Высшая квалификационная комиссия судей 15 сентября определила состав этого Экспертного совета, который будет помогать ВККС с отбором судей СОАС и СААС.

Согласно решению ВККС, членами Экспертного совета сроком на три года, назначены следующие лица:

По квоте Совета судей Украины:

ГАНЕЧКО Елена Николаевна – судья Шестого апелляционного административного суда, член ССУ.

– судья Шестого апелляционного административного суда, член ССУ. СИНЕЛЬНИКОВ Евгений Владимирович – судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда.

– судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда. ЧЕРНАЯ Валерия Викторовна – судья Апелляционной палаты ВАКС, член ССУ.

По квоте международных организаций:

Роберт Брукхейсен (Нидерланды) – адвокат, председатель Общественного совета международных экспертов (ОСМЭ). В прошлом – специальный прокурор отдела по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах Прокуратуры Нидерландов.

(Нидерланды) – адвокат, председатель Общественного совета международных экспертов (ОСМЭ). В прошлом – специальный прокурор отдела по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах Прокуратуры Нидерландов. Джессика Лотт Томпсон (Канада) – член Общественного совета международных экспертов.

(Канада) – член Общественного совета международных экспертов. Сигита Руденайте (Литва) – судья Верховного Суда Литовской республики. Председатель Отдела по рассмотрению гражданских дел Верховного Суда. Председатель Судебного совета Литвы (аналог украинского Высшего совета правосудия и одновременно Совета судей Украины). Была также и. о. председателя Верховного Суда.

Вместе с тем, как отметил председатель ВККС Андрей Пасечник, собеседования с кандидатами на должности судей СОАС и СААС при участии членов Экспертного совета, вероятно, состоятся не раньше лета 2026 года.

Конкурс с решающей ролью партнеров

Конкурс на занятие должностей судей СОАС и СААС будет объявлен ВККС в течение месяца со дня вступления в силу закона относительно создания этих двух судов (после вступления в силу как закона законопроекта 13302). СОАС и СААС начнут работу при условии назначения как минимум половины судей.

В течение 3 лет для установления соответствия критериям добропорядочности и профессиональной компетентности действует упомянутый выше Экспертный совет. Заключение Экспертного совета о несоответствии кандидата на должность судьи критериям добропорядочности и профессиональной компетентности является принятым, если за него проголосовали не менее 4 членов, из которых как минимум 2 предложены «международниками».

То есть, иностранные члены имеют решающее влияние.

Если Экспертный совет принял заключение о несоответствии кандидата, или не смог принять такое заключение в случае одинакового количества голосов «за» и «против», вопрос соответствия кандидата выносится на специальное совместное заседание ВККС и Экспертного совета.

Решение о соответствии кандидата критериям принимается большинством голосов совместного состава ВККС и Экспертного совета, при условии, что за него проголосовали не менее 2 членов Экспертного совета, предложенных «международниками». В случае непринятия такого решения кандидат считается прекратившим участие в конкурсе.

Какие дела будут рассматривать СОАС и СААС

Специализированному окружному административному суду как суду первой инстанции будут подсудны административные дела касательно обжалования различных конкурсов на руководителей государственных органов с решающим участием представителей иностранных партнеров (НАБУ, САП, НАЗК, БЭБ, АРМА и т. п.), касательно надзора за медиа и т. п. А именно:

по обжалованию актов, действий или бездействия Кабмина, министерства или другого центрального органа исполнительной власти, Нацбанка или другого субъекта властных полномочий, полномочия которого распространяются на всю территорию Украины, кроме случаев, предусмотренных частями 2 (то есть, кроме обжалования решений ЦИК, действий кандидатов на пост Президента), 4 (дела, которые подсудны Верховному Суду) этой статьи 22, частью первой статьи 27 и статьями 286, 288 КАСУ;

по иску АМКУ в сфере государственной помощи субъектам хозяйствования;

по осуществлению государственного регулирования, надзора и контроля в сфере медиа;

по отмене регистрации политической партии, о запрете политической партии;

по обжалованию решений конкурсной комиссии по организации и проведению конкурса на должность руководителя САП, первого заместителя и заместителя руководителя САП, решений комиссии по аудиту эффективности САП;

по обжалованию решений комиссии по проведению конкурса на занятие должности Директора НАБУ, решений Комиссии по аудиту НАБУ;

по обжалованию решений конкурсной комиссии по отбору главы НАЗК;

по обжалованию решений конкурсной комиссии по отбору руководителя АРМА;

по обжалованию решений конкурсной комиссии по проведению конкурса на директора БЭБ;

по обжалованию решений конкурсной комиссии по проведению конкурса на занятие должности руководителя Государственной таможенной службы;

по обжалованию актов, действий или бездействия органа, который осуществляет дисциплинарное производство касательно прокуроров (КДКП).

В СААС, соответственно, будут обжаловаться решения СОАС.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.