Украина получила более $145 млрд международной помощи за три с половиной года — Марченко

За последние три с половиной года Украина привлекла более $145 млрд международной финансовой помощи, что позволило сохранить макрофинансовую стабильность в период полномасштабной войны и обеспечить выполнение всех социальных расходов. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время встреч с министрами финансов и экономики стран G7 и ЕС, представителями Еврокомиссии и МВФ в Копенгагене.

В 2025 году уже привлечено более $30,6 млрд внешнего финансирования при потребности $39,3 млрд.

В рамках инициативы G7 ERA (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine) на $50 млрд Украина получила около $23 млрд.

Вклад Канады составляет 5 млрд канадских долларов (около $3,4 млрд), ЕС — 18,1 млрд евро (более $20 млрд).

В рамках программы Ukraine Facility (50 млрд евро от ЕС на 2024–2027 годы) уже получено более 22,6 млрд евро.

Министр подчеркнул, что все внутренние ресурсы Украина направляет на финансирование обороны, поэтому международная поддержка остаётся критически важной для покрытия социальных потребностей.

Также обсуждалась возможность реализации инициативы Еврокомиссии по репарационному кредиту под гарантии замороженных российских активов.

Украина подала запрос в МВФ на новую программу сотрудничества, которую планируют начать до конца года. Кроме того, стороны обсудили евроинтеграционный прогресс и внедрение реформ для полноценной интеграции в ЕС.

Марченко выразил надежду, что во время председательства Дании в Совете ЕС курс на усиление поддержки Украины только укрепится. Партнёры подтвердили готовность и далее предоставлять всеобъемлющую финансовую помощь и расширять механизмы поддержки в 2026 году и в дальнейшем.

