Україна отримала понад $145 млрд міжнародної допомоги за три з половиною роки — Марченко

За останні три з половиною роки Україна залучила понад $145 млрд міжнародної фінансової допомоги, що дозволило зберегти макрофінансову стабільність у період повномасштабної війни та забезпечити виконання всіх соціальних видатків. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час зустрічей із міністрами фінансів та економіки країн G7 та ЄС, представниками Єврокомісії та МВФ у Копенгагені.

У 2025 році вже залучено понад $30,6 млрд зовнішнього фінансування при потребі $39,3 млрд.

У рамках ініціативи G7 ERA (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine) на $50 млрд Україна отримала близько $23 млрд.

Внесок Канади становить 5 млрд канадських доларів (близько $3,4 млрд), ЄС — 18,1 млрд євро (понад $20 млрд).

У межах програми Ukraine Facility (50 млрд євро від ЄС на 2024–2027 роки) вже отримано понад 22,6 млрд євро.

Міністр наголосив, що всі внутрішні ресурси Україна спрямовує на фінансування оборони, тому міжнародна підтримка залишається критично важливою для покриття соціальних потреб.

Також обговорювалася можливість реалізації ініціативи Єврокомісії щодо репараційного кредиту під гарантії заморожених російських активів.

Україна подала запит до МВФ на нову програму співробітництва, яку планують започаткувати до кінця року. Крім того, сторони обговорили євроінтеграційний прогрес та впровадження реформ для повноцінної інтеграції до ЄС.

Марченко висловив сподівання, що під час головування Данії у Раді ЄС курс на посилення підтримки України лише посилиться. Партнери підтвердили готовність і надалі надавати всеосяжну фінансову допомогу та розширювати механізми підтримки у 2026 році й надалі.

