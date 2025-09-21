Практика судів
  1. В Україні

Україна отримала понад $145 млрд міжнародної допомоги за три з половиною роки — Марченко

17:49, 21 вересня 2025
У 2025 році держава вже залучила $30,6 млрд із необхідних $39,3 млрд.
Україна отримала понад $145 млрд міжнародної допомоги за три з половиною роки — Марченко
Фото: epravda.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

За останні три з половиною роки Україна залучила понад $145 млрд міжнародної фінансової допомоги, що дозволило зберегти макрофінансову стабільність у період повномасштабної війни та забезпечити виконання всіх соціальних видатків. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час зустрічей із міністрами фінансів та економіки країн G7 та ЄС, представниками Єврокомісії та МВФ у Копенгагені.

У 2025 році вже залучено понад $30,6 млрд зовнішнього фінансування при потребі $39,3 млрд.

У рамках ініціативи G7 ERA (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine) на $50 млрд Україна отримала близько $23 млрд.

Внесок Канади становить 5 млрд канадських доларів (близько $3,4 млрд), ЄС — 18,1 млрд євро (понад $20 млрд).

У межах програми Ukraine Facility (50 млрд євро від ЄС на 2024–2027 роки) вже отримано понад 22,6 млрд євро.

Міністр наголосив, що всі внутрішні ресурси Україна спрямовує на фінансування оборони, тому міжнародна підтримка залишається критично важливою для покриття соціальних потреб.

Також обговорювалася можливість реалізації ініціативи Єврокомісії щодо репараційного кредиту під гарантії заморожених російських активів.

Україна подала запит до МВФ на нову програму співробітництва, яку планують започаткувати до кінця року. Крім того, сторони обговорили євроінтеграційний прогрес та впровадження реформ для повноцінної інтеграції до ЄС.

Марченко висловив сподівання, що під час головування Данії у Раді ЄС курс на посилення підтримки України лише посилиться. Партнери підтвердили готовність і надалі надавати всеосяжну фінансову допомогу та розширювати механізми підтримки у 2026 році й надалі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Мінфін Сергій Марченко

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Голів місцевих держадміністрацій пропонують зробити держслужбовцями та відбирати за конкурсом

Народні депутати, пропонують встановити, що голови та заступники місцевих державних адміністрацій повинні бути державними службовцями, а відбирати їх – за конкурсом.

Засудженим дозволять короткочасні виїзди за межі виправних і виховних колоній – Рада розгляне законопроект

Верховна Рада планує врегулювати порядок виїзду засуджених за межі виправних і виховних колоній на виконання рішення КСУ.

Верховний Суд висловився про стягнення з особи понесених органом досудового розслідування процесуальних витрат

У касаційній скарзі прокурор вказав, що суди попередніх інстанцій при закритті провадження через втрату чинності законом, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, безпідставно стягнули з обвинуваченого на користь держави витрати на судові експертизи.

Проведення огляду місця події до внесення відомостей до ЄРДР не призводить до визнання доказів сторони обвинувачення недопустимими – Верховний Суд

Верховний Суд зазначив, що прийняття постанови про призначення групи прокурорів на наступний день після вказаних слідчих дій не свідчить про порушення норм КПК під час їх проведення.

Верховна Рада знов спробує ухвалити законопроект про цифровізацію виконавчого провадження

Комітет рекомендував прийняти законопроект про цифровізацію виконавчого провадження, внесений Андрієм Мотовиловцем, який є аналогічним раніше внесеному уряду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Хома
    Світлана Хома
    суддя Господарського суду Тернопільської області