В Италии вспыхнули массовые протесты из-за ситуации в секторе Газа, фото и видео

19:27, 22 сентября 2025
Протестующие блокируют дороги, порты и вокзалы.
Фото: Reuters
В понедельник, 22 сентября, в Милане и других итальянских городах прошли массовые протесты из-за ситуации в секторе Газа. Акцию протеста объявили профсоюзы в знак недовольства политикой по Израилю и Палестине.

Митингующие заблокировали подъездные дороги в порты Италии, а в центре Милана вспыхнули стычки. Об этом сообщает Reuters.

В Милане полиция слезоточивым газом разгоняла протестующих у вокзала, а протестующие бросались камнями в силовиков.

Транспортные услуги перетерпели перебои, а ряд школ по всей Италии был закрыт после стачек, объявленных группой профсоюзов в знак солидарности с палестинским народом.

В Риме из-за забастовки было отменено несколько региональных поездов, в то время как другие задерживались на 80 минут.

В южном городе Неаполь произошли стычки с полицией, когда протестующие силой ворвались на главный железнодорожный вокзал. Некоторые из них на короткое время вышли на пути, что повлекло задержки в движении поездов. Тысячи человек вышли на демонстрации в других итальянских городах.

Протестанты заявляют, что стремятся не допустить использования Италии в качестве перевалочного пункта для поставки оружия и других ресурсов в Израиль, ведущий войну с Хамасом в секторе Газа.

Как Reuters пишет, правительство Италии во главе с премьер-министром Джорджией Мелони отказалось следовать примеру других западных стран, признавших Палестинское государство.

