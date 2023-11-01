Выплаты ВПЛ теперь будут назначаться на семью: в Минреинтеграции объяснили, что меняется

Для оформления выплат ВПЛ теперь должен обращаться один человек от всей семьи, а не каждый член семьи отдельно.

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С 1 ноября текущего года изменено правила оформления выплат внутриперемещенным лицам (ВПЛ). Это касается внутренних переселенцев, которые впервые обращаются за назначением такой помощи от государства, рассказали в Минреинтеграции.

В частности, для оформления выплат ВПЛ теперь должен обращаться один человек от всей семьи, а не каждый член семьи отдельно.

Речь идет о ежемесячной государственной помощи на проживание в размере 3 тысяч гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тысячах гривен для всех других внутренних переселенцев.

Соответствующая помощь назначается на каждого члена семьи, сведения о котором включены в Единую информационную базу данных о ВПЛ.

Эти нововведения предусмотрены Постановлением КМУ от 31 июля 2023 года № 789.

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