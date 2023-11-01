Венгрия запретила подросткам посещать выставку World Press Photo со снимками ЛГБТ-сообщества

Правительство страны запретило людям младше 18 лет посещать выставку из-за фотографий с пожилыми филиппинцами из ЛГБТК+-сообщества.

Власти Венгрии запретили людям младше 18 лет посещать выставку World Press Photo в Будапеште. Некоторые фотографии нарушают противоречивый закон, ограничивающий ЛГБТК+ контент. Об этом сообщает агентство AP.

Из-за набора из пяти фотографий филиппинского фотожурналиста ультраправый венгерский законодатель подал жалобу в Министерство культуры страны, которое обнаружило, что фотографии нарушают закон Венгрии, запрещающий демонстрацию ЛГБТК+ контента несовершеннолетним.

На фотографиях, документирующих сообщество пожилых ЛГБТК+ людей на Филиппинах, изображены некоторые члены сообщества с макияжем и одетые в женскую одежду.

Престижную всемирную фотовыставку, которая демонстрируется в Национальном музее Венгрии в Будапеште, ежегодно посещает более четырех миллионов посетителей со всего мира.

Представители World Press Photo назвали тревожным то, что серия фотографий, «которая столь положительна и инклюзивна», стала мишенью для правительства Венгрии. Там заметили, что это был первый случай, когда одна из выставок столкнулась с цензурой в Европе.

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