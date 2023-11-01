Чем грозит аренда страниц в соцсетях для владельцев – в Минюсте раскрыли детали

Владельцам аккаунтов бывает предлагают сдать в аренду страницу в социальных сетях и получить за это от несколькихсот до нескольких тысяч гривен в месяц. Но это несет в себе ряд угроз, сообщили в Министерстве юстиции Украины.
«Вместо обещанного пассивного дохода за использование страницы, владелец аккаунта может получить кучу проблем: от блокировки страницы до выманивания денег у друзей владельца страницы от его имени», - отмечают в Минюсте.
Для чего такие «арендаторы» могут использовать страницы в соцсетях:
- Размещение рекламы товаров на странице владельца.
- Написание положительных комментариев на страницах определенных магазинов, в том числе мошеннических.
- Написание комментариев с целью разжигания вражды.
- Просить взаймы у подписчиков владельца страницы от его имени.
- Делать публикации от меня владельца страницы о фейковых сборах на военную амуницию или лечение и тому подобное.
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