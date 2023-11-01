Чем грозит аренда страниц в соцсетях для владельцев – в Минюсте раскрыли детали

Владелец аккаунта может получить кучу проблем, предупредили в Минюсте.

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Владельцам аккаунтов бывает предлагают сдать в аренду страницу в социальных сетях и получить за это от несколькихсот до нескольких тысяч гривен в месяц. Но это несет в себе ряд угроз, сообщили в Министерстве юстиции Украины.

«Вместо обещанного пассивного дохода за использование страницы, владелец аккаунта может получить кучу проблем: от блокировки страницы до выманивания денег у друзей владельца страницы от его имени», - отмечают в Минюсте.

Для чего такие «арендаторы» могут использовать страницы в соцсетях:

Размещение рекламы товаров на странице владельца.

Написание положительных комментариев на страницах определенных магазинов, в том числе мошеннических.

Написание комментариев с целью разжигания вражды.

Просить взаймы у подписчиков владельца страницы от его имени.

Делать публикации от меня владельца страницы о фейковых сборах на военную амуницию или лечение и тому подобное.

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