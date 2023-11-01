Чим загрожує оренда сторінок у соцмережах для власників – у Мін'юсті розкрили деталі

Власник акаунту може отримати купу проблем, попередили у Мін'юсті.

Зображення: freepik.com

Власникам акаунтів буває пропонують здати в оренду сторінку в соціальних мережах та отримати за це від кількасот до кількох тисяч гривень на місяць. Але це несе в собі ряд небезпек, повідомили у Міністерстві юстиції України.

«Замість обіцяного пасивного доходу за використання сторінки, власник акаунту може отримати купу проблем: від блокування сторінки до виманювання грошей у друзів власника сторінки від його імені», - наголошують у Мін’юсті.

Для чого такі «орендарі» можуть використовувати сторінки в соцмережах:

Розміщення реклами товарів зі сторінки власника.

Написання позитивних коментарів на сторінках певних магазинів, у тому числі шахрайських.

Написання коментарів з метою розпалювання ворожнечі.

Просити в борг у підписників власника сторінки від його імені.

Робити публікації від мені власника сторінки про фейкові збори на військову амуніцію чи лікування тощо.

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