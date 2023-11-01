ВККСУ затвердила Програму іспиту суддів апеляційного суду

Вища кваліфікаційна комісія суддів України оголосила про затвердження Програми іспиту та таксономічної характеристики анонімного письмового тестування для кваліфікаційного оцінювання аспірантів на посаду судді апеляційного суду.
З метою проведення іспиту в межах кваліфікаційного оцінювання аспірантів на посаду судді в апеляційних судах, ВККСУ, на 19 жовтня 2023 року, затвердила Програму іспиту та таксономічну характеристику анонімного письмового тестування.
Текст цього документа доступний для ознайомлення на вебсайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, у рубриці «Програма іспиту і таксономічна характеристика тестування» на сторінці «Конкурс для кандидатів на зайняття вакантних посад суддів в апеляційних судах, оголошений 14.09.23 (триває)» в підрозділі «Конкурс на посаду судді».
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