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Верховний Суд висловив позицію у справі командира, що отримав попередження через вчинення підлеглими-військовослужбовцями УСБУ нападу на прикордонників

Верховний Суд погодився з висновком апеляційного суду про те, що за вчинення підлеглими позивача військовослужбовцями районного відділу УСБУ протиправного нападу на військовослужбовців прикордонної служби, відповідальність несе також їх командир.

Опубліковано зміни до Порядку виплати щомісячної надбавки за вислугу років прокурорам

До періоду проходження служби, що дає право на одержання щомісячної надбавки за вислугу років прокурорам зараховується час проходження служби на посадах в органах поліції з присвоєнням спеціальних звань поліцейським.

Верховний Суд: призовник і військовозобов'язаний – це різні категорії громадян у сфері військового обліку

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ВККС затвердила програму іспиту для конкурсу на посади суддів апеляційних судів

Стало відомо, з чого буде складатися іспит в апеляційні суди.

  1. Суд інфо

ВККСУ затвердила Програму іспиту суддів апеляційного суду

14:35, 1 листопада 2023
ВККСУ затвердила Програму іспиту та таксономічну характеристику анонімного письмового тестування для кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посаду судді апеляційного суду.
ВККСУ затвердила Програму іспиту суддів апеляційного суду
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Вища кваліфікаційна комісія суддів України оголосила про затвердження Програми іспиту та таксономічної характеристики анонімного письмового тестування для кваліфікаційного оцінювання аспірантів на посаду судді апеляційного суду.

З метою проведення іспиту в межах кваліфікаційного оцінювання аспірантів на посаду судді в апеляційних судах, ВККСУ, на 19 жовтня 2023 року, затвердила Програму іспиту та таксономічну характеристику анонімного письмового тестування.

Текст цього документа доступний для ознайомлення на вебсайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, у рубриці «Програма іспиту і таксономічна характеристика тестування» на сторінці «Конкурс для кандидатів на зайняття вакантних посад суддів в апеляційних судах, оголошений 14.09.23 (триває)» в підрозділі «Конкурс на посаду судді».

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