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  1. В Україні

Уряд планує запустити програму з вивчення англійської мови, – Шмигаль

14:41, 1 листопада 2023
Глава Уряду повідомив, що в планах — запустити програму відкриту для кожного, незалежно від фінансового стану чи від місця проживання.
Уряд планує запустити програму з вивчення англійської мови, – Шмигаль
Джерело фото: kmu.gov.ua
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Інтеграція в єдиний мовний простір, де мовою міжнародного спілкування є англійська, є запорукою реалізації реформ та процесу вступу України в ЄС, зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час презентації національної програми з популяризації англійської мови в Україні.

Глава Уряду повідомив, що в планах — запустити всеосяжну і доступну програму з вивчення англійської мови. Відкриту для кожного, незалежно від фінансового стану чи від місця проживання. З індивідуальним підходом і відкритим доступом до освітніх ресурсів.

«Все розпочинається з держслужбовців. Наразі в Україні володіння англійською мовою є обов'язковим лише для держслужбовців категорії "А". Але вимога часу — щоб усі керівники послуговувалися англійською на рівні не нижче B2. Від цього напряму залежить якість управління та успіх усіх реформ», — підкреслив Денис Шмигаль.

Глава Уряду підкреслив, що українці створюють конкурентні продукти та сервіси, які здатні підкорити світ. Англійська мова, на його думку, буде двигуном їх просування, драйвером успіху та запорукою самореалізації для тисяч людей.

«Вже зараз українці, які володіють англійською мовою, мають переваги на ринку праці. Це вища зарплата, більше кар’єрних можливостей, здатність швидше розвиватися і в разі потреби отримувати новий фах», — відзначив Денис Шмигаль.

За словами Прем’єр-міністра, англійська мова відкриває доступ до нових можливостей в глобальному просторі. Вона виведе взаємодію з іноземними партнерами на якісно новий рівень, а також спрощує уніфікацію з ЄС стандартів, норм і правил.

Прем’єр-міністр нагадав, що Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради України законопроект «Про застосування англійської мови в Україні». Він офіційно закріплює її статус як мови міжнародного спілкування в Україні.

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