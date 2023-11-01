Правительство планирует запустить программу по изучению английского языка – Шмыгаль

Глава Правительства сообщил, что в планах – запустить программу открытую для каждого, независимо от финансового положения или от места жительства.

Источник фото: kmu.gov.ua

Интеграция в единое языковое пространство, где языком международного общения является английский, является залогом реализации реформ и процесса вступления Украины в ЕС, отметил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время презентации национальной программы по популяризации английского языка в Украине.

Глава Правительства сообщил, что в планах – запустить всеобъемлющую и доступную программу по изучению английского языка. Открытую для каждого, независимо от финансового положения или от места жительства. С индивидуальным подходом и открытым доступом к образовательным ресурсам.

«Все начинается с госслужащих. Сейчас в Украине владение английским языком является обязательным только для госслужащих категории "А". Но требование времени — чтобы все руководители пользовались английским на уровне не ниже B2. От этого направления зависит качество управления и успех всех реформ», – подчеркнул Денис Шмыгаль.

Глава Правительства подчеркнул, что украинцы создают конкурентные продукты и сервисы, которые способны покорить мир. Английский язык, по его мнению, станет двигателем их продвижения, драйвером успеха и залогом самореализации для тысяч людей.

«Уже сейчас украинцы, владеющих английским языком, имеют преимущества на рынке труда. Это более высокая зарплата, больше карьерных возможностей, способность быстрее развиваться и в случае необходимости получать новую профессию», — отметил Денис Шмыгаль.

По словам Премьер-министра, английский открывает доступ к новым возможностям в глобальном пространстве. Он выведет взаимодействие с иностранными партнерами на качественно новый уровень, а также упрощает унификации из ЕС стандартов, норм и правил.

Премьер-министр напомнил, что Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду Украины законопроект «О применении английского языка в Украине». Он официально закрепляет его статус как языка международного общения в Украине.

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