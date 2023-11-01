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  1. В Украине

Новые схемы уклонистов: среди фигурантов - двое военкоматов и руководительница ВВК

16:26, 1 ноября 2023
На Киевщине и Полтавщине разоблачили схемы предоставления уклонистам возможности незаконно выехать за границу.
Новые схемы уклонистов: среди фигурантов - двое военкоматов и руководительница ВВК
Источник фото: СБУ
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Служба безопасности Украины раскрыла новые схемы уклонистов от военного призыва, обнаружив среди фигурантов двух военкоматов и руководительницу военно-врачебной комиссии (ВВК), – сообщили в СБУ.

Все эти лица были причастны к предоставлению уклонистам возможности незаконно выехать в страны Евросоюза, пользуясь поддельными документами. За такие услуги они требовали от основанных до 10 тысяч долларов.

Один из случаев выявлен на Киевщине, где СБУ и Государственное бюро расследований (ГБР) собрали доказательную базу в отношении организаторов этой уклонистской схемы, которые "забирали" потенциальных призывников с воинского учета. В начале августа этого года сотрудники СБУ задержали трех организаторов, которые оказались двумя начальниками военкомата и руководительницей военно-врачебной комиссии в столичном регионе. В ходе расследования также установлена причастность бывшего руководителя местного военкомата и его сына, а также двух их сообщников к организации преступной схемы.

Злоумышленники предлагали своим клиентам избежать призыва, предоставляя им фиктивные справки о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

Всем семи фигурантам было предъявлено подозрение по статье 255 Уголовного кодекса Украины (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней). По этим обвинениям им грозит до 12 лет лишения свободы, а также конфискация имущества.

В Киеве также был задержан руководитель психиатрического отделения местной клинической больницы, который получал взятки от уклонистов за фальсификацию медицинских документов, подтверждающих непригодность к военной службе из-за тяжелых заболеваний.

На Полтавщине были раскрыты еще две схемы для уклонистов. Одну из них организовала местный адвокат вместе с несколькими должностными лицами местного центра медико-социальной экспертизы. За полученные деньги фигурантка помогала своим "клиентам" оформить инвалидность на близких родственников, чтобы они могли выехать за границу как сопровождающие лица.

Другую схему организовал заместитель руководителя филиала одного из Полтавских институтов. Он получал различные суммы взяток и оформлял на обучение военнообязанных, что позволяло им претендовать на отсрочку от призыва.

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