Президент Сербии Александар Вучич объявил о роспуске парламента — СМИ

Досрочные выборы назначили на 17 декабря.

Источник фото: TANJUG/ NEMANJA JOVANOVIĆ/ bg

Президент Сербии Александар Вучич объявил о роспуске парламента в среду, 1 ноября, и назначил досрочные выборы. Об этом сообщает «Reuters».

«Президент Сербии Александар Вучич распустил парламент в среду и назначил досрочные выборы на 17 декабря», - говорится в сообщении.

Парламентские выборы совпадают с местными голосованиями в 65 муниципалитетах, включая столицу Белград.

«Я выдаю указ о роспуске парламента, избранного 3 апреля 2022 года. Этот указ вступает в силу с дня его публикации в Официальном вестнике. Я объявляю выборы народных депутатов на 17 декабря», – заявил президент Сербии.

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