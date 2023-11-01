Президент Сербії Александар Вучич оголосив про розпуск парламенту — ЗМІ

Дострокові вибори призначили на 17 грудня.

Джерело фото: TANJUG/ NEMANJA JOVANOVIĆ/ bg

Президент Сербії Александар Вучич оголосив про розпуск парламенту у середу, 1 листопада, та призначив дострокові вибори. Про це повідомляє «Reuters».

«Президент Сербії Александар Вучич розпустив парламент у середу та призначив дострокові вибори на 17 грудня», - сказано у повідомленні.

Парламентські вибори збігаються з місцевими голосуваннями в 65 муніципалітетах, включаючи столицю Белград.

«Я видаю указ про розпуск парламенту, обраного 3 квітня 2022 року. Цей указ набирає чинності з дня його публікації в Офіційному віснику. Я оголошую вибори народних депутатів на 17 грудня», - заявив президент Сербії.

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