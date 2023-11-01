Швейцарія продовжила захист для українських біженців до березня 2024 року

Уряд Швейцарії інтегрує ринок праці, аби працевлаштувати близько 40% українських біженців.

Джерело фото: ukrinform

Уряд Швейцарії прийняв рішення продовжити статус захисту для українців, які були вимушені тікати від війни, до 4 березня 2025 року. Про це йдеться у заяві швейцарського уряду, оприлюдненій 1 листопада.

Вказано, що оскільки стабілізація ситуації в Україні триває, статус захисту S для осіб, які шукають захист в Швейцарії, залишається незмінним до 4 березня 2025 року.

При цьому уряд Швейцарії також встановив ціль інтеграції на ринку праці, спрямовуючи свої зусилля на те, щоб працевлаштувати 40% осіб зі статусом захисту S до кінця наступного року.

На момент закінчення жовтня 2023 року близько 66 тисяч українців мали активний статус захисту S в Швейцарії.

Необхідно зауважити, що статус захисту S залишатиметься чинним, доки уряд не скасує його. Однак передумовою для скасування є стійка стабілізація ситуації в Україні.

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