Швейцария продлила защиту для украинских беженцев до марта 2024 года

Правительство Швейцарии интегрирует рынок труда, чтобы трудоустроить около 40% украинских беженцев.

Источник фото: ukrinform

Правительство Швейцарии приняло решение продлить статус защиты для украинцев, которые были вынуждены бежать от войны, до 4 марта 2025 года. Об этом говорится в заявлении швейцарского правительства, обнародованном 1 ноября.

Указано, что поскольку стабилизация ситуации в Украине продолжается, статус защиты S для лиц, ищущих защиту в Швейцарии, остается неизменным до 4 марта 2025 года.

При этом правительство Швейцарии также установило цель интеграции на рынке труда, направляя свои усилия на то, чтобы трудоустроить 40% лиц со статусом защиты S до конца следующего года.

На момент окончания октября 2023 года около 66 тысяч украинцев имели активный статус защиты S в Швейцарии.

Необходимо заметить, что статус защиты S будет оставаться в силе, пока правительство не отменит его. Однако предпосылкой для отмены является устойчивая стабилизация ситуации в Украине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.