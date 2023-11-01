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Опубликованы изменения в Порядок выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет прокурорам

13:58, 1 ноября 2023
В период прохождения службы, который дает право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, прокурорам засчитывается время прохождения службы на должностях в органах полиции с присвоением специальных званий полицейским.
Опубликованы изменения в Порядок выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет прокурорам
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Кабмин опубликовал постановление 31 октября 2023 г. №1136, которым внесены изменения в Порядок выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет прокурорам.

Так, теперь подпункт 2 п. 6 Порядка выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет прокурорам и другим работникам органов прокуратуры изложен следующие редакции:

В период прохождения службы, что дает право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет прокурорам, следователям органов прокуратуры, засчитывается время прохождения срочной воинской службы и службы в должностях начальствующего состава в органах внутренних дел, налоговой милиции, уголовно-исполнительной службы и других правоохранительных органах, на должностях в органах полиции с присвоением специальных званий полиции (не ниже специальных званий среднего состава), а также стаж военной службы в Вооруженных Силах, Службе безопасности, других образованных в соответствии с законодательством военных формированиях.

Автор: Наталья Мамченко

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