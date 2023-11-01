Опубліковано зміни до Порядку виплати щомісячної надбавки за вислугу років прокурорам

До періоду проходження служби, що дає право на одержання щомісячної надбавки за вислугу років прокурорам зараховується час проходження служби на посадах в органах поліції з присвоєнням спеціальних звань поліцейським.

Кабмін опублікував постанову 31 жовтня 2023 р. № 1136, якою внесені зміни до Порядку виплати щомісячної надбавки за вислугу років прокурорам.

Так, тепер підпункт 2 п. 6 Порядку виплати щомісячної надбавки за вислугу років прокурорам та іншим працівникам органів прокуратури викладено в такі редакції:

До періоду проходження служби, що дає право на одержання щомісячної надбавки за вислугу років прокурорам, слідчим органів прокуратури, зараховується час проходження строкової військової служби та служби на посадах начальницького складу в органах внутрішніх справ, податкової міліції, кримінально-виконавчої служби та інших правоохоронних органах, на посадах в органах поліції з присвоєнням спеціальних звань поліції (не нижче спеціальних звань середнього складу), а також стаж військової служби в Збройних Силах, Службі безпеки, інших утворених відповідно до законодавства військових формуваннях.

Автор: Наталя Мамченко

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