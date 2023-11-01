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Опубліковано зміни до Порядку виплати щомісячної надбавки за вислугу років прокурорам

13:58, 1 листопада 2023
До періоду проходження служби, що дає право на одержання щомісячної надбавки за вислугу років прокурорам зараховується час проходження служби на посадах в органах поліції з присвоєнням спеціальних звань поліцейським.
Опубліковано зміни до Порядку виплати щомісячної надбавки за вислугу років прокурорам
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Кабмін опублікував постанову 31 жовтня 2023 р. № 1136, якою внесені зміни до Порядку виплати щомісячної надбавки за вислугу років прокурорам.

Так, тепер підпункт 2 п. 6 Порядку виплати щомісячної надбавки за вислугу років прокурорам та іншим працівникам органів прокуратури викладено в такі редакції:

До періоду проходження служби, що дає право на одержання щомісячної надбавки за вислугу років прокурорам, слідчим органів прокуратури, зараховується час проходження строкової військової служби та служби на посадах начальницького складу в органах внутрішніх справ, податкової міліції, кримінально-виконавчої служби та інших правоохоронних органах, на посадах в органах поліції з присвоєнням спеціальних звань поліції (не нижче спеціальних звань середнього складу), а також стаж військової служби в Збройних Силах, Службі безпеки, інших утворених відповідно до законодавства військових формуваннях.

Автор: Наталя Мамченко

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