Рішення українських судів повинні сприйматися в усьому цивілізованому світі як справедливі – голова Верховного Суду

Станіслав Кравченко попросив українських суддів дотримуватися високих стандартів правосуддя.

Джерело фото: SUD.UA

Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко попросив українських суддів дотримуватися високих стандартів правосуддя.

Як зазначив голова Верховного Суду, рішення українських суддів повинні бути такої якості, щоб «у всьому цивілізованому світі вони сприймалися як справедливі».

Особливу увагу, за словами голови ВС, необхідно приділити справам щодо воєнних злочинів, оскільки кількість таких проваджень в судах поступово зростає.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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