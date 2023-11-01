Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Опубліковано зміни до Порядку виплати щомісячної надбавки за вислугу років прокурорам

До періоду проходження служби, що дає право на одержання щомісячної надбавки за вислугу років прокурорам зараховується час проходження служби на посадах в органах поліції з присвоєнням спеціальних звань поліцейським.

Рішення українських судів повинні сприйматися в усьому цивілізованому світі як справедливі – голова Верховного Суду

Станіслав Кравченко попросив українських суддів дотримуватися високих стандартів правосуддя.

ВККС затвердила програму іспиту для конкурсу на посади суддів апеляційних судів

Стало відомо, з чого буде складатися іспит в апеляційні суди.

Верховний Суд: призовник і військовозобов'язаний – це різні категорії громадян у сфері військового обліку

Призовники можуть отримати відстрочку від строкової служби, військовозобов`язані – від служби за призовом під час мобілізації, - Верховний Суд розглянув справу студента, який хотів виїхати за кордон.

Вища рада правосуддя визначила, як буде розподіляти та розглядати скарги на суддів

Спочатку розподілятимуться справи, дисциплінарне провадження по суддях в яких розпочато, однак не завершено.

  1. Публікації
  2. / Суд інфо

Рішення українських судів повинні сприйматися в усьому цивілізованому світі як справедливі – голова Верховного Суду

13:56, 1 листопада 2023
Станіслав Кравченко попросив українських суддів дотримуватися високих стандартів правосуддя.
Рішення українських судів повинні сприйматися в усьому цивілізованому світі як справедливі – голова Верховного Суду
Джерело фото: SUD.UA
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко попросив українських суддів дотримуватися високих стандартів правосуддя.

Як зазначив голова Верховного Суду, рішення українських суддів повинні бути такої якості, щоб «у всьому цивілізованому світі вони сприймалися як справедливі».

Особливу увагу, за словами голови ВС, необхідно приділити справам щодо воєнних злочинів, оскільки кількість таких проваджень в судах поступово зростає.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео