Решения украинских судов должны восприниматься во всем цивилизованном мире как справедливые – председатель Верховного Суда

Станислав Кравченко попросил украинских судей соблюдать высокие стандарты правосудия.

Источник фото: SUD.UA

Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко попросил украинских судей соблюдать высокие стандарты правосудия.

Как отметил председатель Верховного Суда, решение украинских судей должно быть такого качества, чтобы «во всем цивилизованном мире они воспринимались как справедливые».

Особое внимание, по словам главы ВС, необходимо уделить делам по военным преступлениям, поскольку количество таких производств в судах постепенно растет.

Автор: Вячеслав Хрипун

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