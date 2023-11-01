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Решения украинских судов должны восприниматься во всем цивилизованном мире как справедливые – председатель Верховного Суда

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Решения украинских судов должны восприниматься во всем цивилизованном мире как справедливые – председатель Верховного Суда

13:56, 1 ноября 2023
Станислав Кравченко попросил украинских судей соблюдать высокие стандарты правосудия.
Решения украинских судов должны восприниматься во всем цивилизованном мире как справедливые – председатель Верховного Суда
Источник фото: SUD.UA
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Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко попросил украинских судей соблюдать высокие стандарты правосудия.

Как отметил председатель Верховного Суда, решение украинских судей должно быть такого качества, чтобы «во всем цивилизованном мире они воспринимались как справедливые».

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Автор: Вячеслав Хрипун

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